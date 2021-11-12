  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden, Covid-19 izin dönüşüne ilişkin açıklama
Gündem

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden, Covid-19 izin dönüşüne ilişkin açıklama

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Covid-19 tedbirleri kapsamında açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da izne gönderilen hükümlüler ile yükümlülerin dönüşüne ilişkin açıklama yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 09:40:00 -
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden, Covid-19 izin dönüşüne ilişkin açıklama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "7242 sayılı Kanun ile hüküm altına alınan 5275 sayılı Kanun‘un geçici 9. maddesi kapsamında, Kanun'un yürürlüğe girdiği 14 Nisan 2020 tarihinden itibaren, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen yükümlüler izne gönderilmiş olup yasa gereği izin süreleri 30 Kasım 2021 tarihinde son bulacaktır” denildi. Açıklamada, “Ceza infaz kurumlarının toplu yaşanılan yerler olması nedeniyle, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ceza infaz kurumlarında alınan tedbirlerin yanı sıra COVID-19 izninden dönecek olan hükümlülerin; aşı yaptırmayanların mümkün olan en kısa sürede aşılarını yaptırmaları, aşıları eksik olanların da Sağlık Bakanlığının aşı şemasına uygun şekilde aşılarını tamamlamaları, Kuruma gelmeden önceki son 14 günü kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak geçirmeleri, Kuruma girişlerinden 48 saat önce PCR testlerini yaptırmaları, Kuruma girişleri esnasında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları ve HES kodlarını yazılı olarak yanlarında bulundurmaları, gerek kendileri, gerekse ceza infaz kurumlarında barındırılan diğer hükümlülerin sağlığı açısından önem arz etmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hükümlülerin sağlığının korunması bakımından tüm tedbirler titizlikle uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muharip İnsansız Uçak için imzalar atıldı
Teknoloji

Muharip İnsansız Uçak için imzalar atıldı

Baykar firması, Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) için kritik bir anlaşmaya daha imza attı. Yapılan anlaşma ile birlikte MİUS'ta Ukraynal..
11 Kasım koronavirüs bilançosu açıklandı
Korona Virüs

11 Kasım koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 4 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti.
Karamollaoğlu iddiası sonrası Bakan Soylu devreye girdi
Gündem

Karamollaoğlu iddiası sonrası Bakan Soylu devreye girdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Temel Karamollaoğlu'nun 2018 yılında yaşadığı pasaport krizinin gündeme gelince Bakan Soylu canlı yayına mes..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay