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Teknoloji

Ceza onaylanırsa Facebook kullanıcı başına 400 dolar ödeyecek

Yüz tanıma teknolojisi ile tüm kullanıcılarının kimlik bilgilerini ifşa eden Facebook'un, adına açılan ceza onaylanırsa 650 milyon dolar değerinde ceza ödeyecek.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 14:20:00 -
Ceza onaylanırsa Facebook kullanıcı başına 400 dolar ödeyecek

Facebook'un bu özellik için kullanıcıları bilgilendirmediği ve etiket için diğer kullanıcılardan onay almadığı ortaya çıkınca, şirket 2019 yılında bu özelliği kullanımdan kaldırmıştı. Ancak etiket özelliğinde kullanılan yüz tanıma sistemi, ABD'nin Illinois eyaletindeki gizlilik yasalarına aykırı bulundu

Cezadan kurtulamadı

Söz konusu gizlilik sorunu nedeniyle 2015 yılında Facebook'a açılan dava sonuçlandı ve şirket 650 milyon dolarlık cezaya çarptırıldı.

Kullanıcı başına 400 dolar

ABD'nin Illinois eyaletindeki davada Facebook, 2011 yılı itibarıyla platforma fotoğraf yükleyen tüm kullanıcılarına 400 dolar ödeme yapacak. ABD'li şirket ilk aşamada ceza için mahkemeyle 550 milyon dolarlık bir anlaşma yapmıştı.

Ancak bu ceza sonradan 100 milyon dolar daha artırıldı ve 650 milyon dolar tazminat cezası olarak resmiyet kazandı.

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