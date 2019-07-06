Ceza indirimi af yasası son dakika mahkum tahliyeleri zaman af ve ceza indirimi son durum

Seçimlerde önce sözü verilen cezaevindeki mahkumlara ilişkin ceza indirimi af yasasında son durum merak ediliyor. Binlerce mahkum ve mahkum yakını Meclis'ten gelecek olan ceza indirimi af yasası müjdesini bekliyor. AK Parti, toplumun önünde büyük sıkıntılar oluşturan sorunları tek tek çözmeye devam ediyor. Yeni askerlik sistemini hayata geçirilmesinden sonra şimdi gözler, ceza indirimi genel af yasısı başta olmak üzere, 3600 ek gösterge, EYT ve kıdem tazminatı konuları var. 2019 yılı içinde TBMM'ye sunulması beklenen Yargı Paketi kapsamına göre hangi mahkumların tahliye edileceği konusunda son dakika haberleri iddia edildi. Genel af ve ceza indirimi son durum ne? Peki genel af ve ceza indirimi yasası çıkarsa, hangi mahkumlar tahliye edilecek? Genel af ceza indirimi ne zaman Meclis'e sunulacak? Mahkum tahliyeleri zaman? İşte TBMM'ye sunulması beklenen yargı paketi hakkında son dakika bilgileri...

MHP'nin daha önce Meclis'e sunduğu af yasasına ilişkin teklif ne zaman yasalaşacak? sorusu sorulurken, AK Parti'nin mahkum genel affı ceza indirimine ilişkin çalışma yapıldığı biliniyor. Af yasası son dakika bugün yeni gelişme var mı? Af ve ceza indirimi son durum nedir? soruları gündemin en trend başlıkları arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ceza infaz yasası hakkında önemli bir açıklama yapılmış ve düzenlemenin Meclis gündemine geleceğini duyurulmuştu. Bu açıklamanın ardından tüm mahkum ve mahkum yakınları Af yasası ve ceza indirimi hakkında son dakika açıklamalarını takip etmeye başladılar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği ceza infaz yasası düzenlemesi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Af yasası ve ceza indirimi hakkında tüm detayları sizler için derledik.

Genel af ceza indirimi ne zaman Meclis'e sunulacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması beklenen Yargı Paketi içerisinde bulunan düzenlemeye göre tutukluluk süreleri değiştirilecek. Bununla beraber terör ve toplu suçlarda 2 yıldan fazla tutukluluk ortadan kaldırılacak. Tutuklu kalma süresi dolan kişiler ise haklarında herhangi bir Yargı kararı bulunmuyorsa Genel af ve ceza indirimi yasasının çıkmasıyla beraber tutuksuz yargılanabilecekler. 5 yılın altında bulunan cezalarına Yargıtay yolu açılacak ve çelişkili FETÖ kararları nedeniyle Yargıtay İçtihat oluşturacak. Söz konusu değişikliği öngören teklif ise tatilden hemen önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacak.

AK Parti Hukukçu Milletvekilleri ve Adalet Bakanlığı tarafından ortak hazırlanan genel af ve ceza indirimi yasası içinde ceza infaz sisteminde yapılacak değişiklikler bulunuyor. Söz konusu Yargı paketinin tatil öncesinde TBMM'ye sunulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Genel af ve ceza indirimi yasalaşmasıyla beraber cezaevlerinde bulunan 80 binden fazla tutuklu ve hükümlü serbest bırakılacak.

Ceza indirimi genel af son durum tutukluluk süresi ne kadar olacak?

Yargı paketine göre tutukluluk süresi yeniden düzenlenecek ve terör ve toplu suçlarda 2 yıldan fazla tutuklu kalma olmayacak. Ağır cezalık suçlarda 1 yıl ve asliye ceza mahkemesinin görev alanına dahil edilen suçlarda ise tutuklu kalma süresi 6 ayı geçmeyecek. Tutukluluk süresi dolanlar ise Genel af ve ceza indirimi çıkmasıyla serbest kalacak.

Aftan kimler yararlanacak?

MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta ile MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, "Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi" adını taşıyor. Toplam 8 maddeden oluşan teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkûmları kapsam dışında tutuldu.