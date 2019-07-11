0553 313 94 23

Ceza indirimi af yasası ne zaman çıkacak, af eylül’de mi çıkacak? Genel af ceza indirimi son durum

Ceza indirimi af yasası son dakika haberleri: CHP Gurup Başkanvekili Özgür Özel, Mecliste son dakika af yasası ve ceza indirimi hakkında ki gelişmeleri değerlendirdi. Özgür Özel, ceza indirimi genel af yasasının yeni yasama yılında görüşülecek olmasını eleştirdi ve ‘’af yasası ve 3600 ek gösterge yasasını çıkarmadan nereye gidiyorsunuz.” diye konuştu. Ceza indirimi af yasası ne zaman çıkacak Numan Kurtulmuş son dakika tarih verdi. Af yasası olarak bilinen Yargı Reformu yasası yeni yasama yılında (Eylül’de) görüşülecek ilk gündem maddeleri arasında olması bekleniyor.

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:41
Ceza indirimi af yasası ne zaman çıkacak, af eylül’de mi çıkacak? Genel af ceza indirimi son durum

Ceza indirimi af yasası son dakika haberleri: CHP Gurup Başkanvekili Özgür Özel, Mecliste son dakika af yasası ve ceza indirimi hakkında ki gelişmeleri değerlendirdi. Özgür Özel, ceza indirimi genel af yasasının yeni yasama yılında görüşülecek olmasını eleştirdi ve ‘’af yasası ve 3600 ek gösterge yasasını çıkarmadan nereye gidiyorsunuz.” diye konuştu. Ceza indirimi af yasası ne zaman çıkacak Numan Kurtulmuş son dakika tarih verdi. Af yasası olarak bilinen Yargı Reformu yasası yeni yasama yılında (Eylül’de) görüşülecek ilk gündem maddeleri arasında olması bekleniyor. 

Af yasasına CHP destek verecek mi?

Özel, partisinin af yasısına destek vereceğinin altını çizerek, ‘’Bizim af sözümüz yok ama macun çıktı tüpten geri girmiyor. Toplumsal mutabakat olan bir ceza indirimi mağdurun da rencide olmayacağı, rıza göstereceği bir toplumsal mutabakatın aranması, bulunması gerekiyor.” dedi.

Ceza indirimi af yasası ne zaman çıkacak Numan Kurtulmuş son dakika tarih verdi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş katıldığı bir televizyon programında genel af, ceza indirimi ve infaz düzenlemesi hakkında yeni açıklamada bulundu. Numan Kurtulmuş genel af hakkında yaptığı açıklamasında şunları dile getirdi: "Bu da tabi çok büyük beklentilerin olduğu bir reform paketi. Çok çalışıldı, aylardır üzerinde çalışılıyor. Nerelerde ihtiyaç olduğu, toplumsal talep olduğu, bunlarda biliniyor. Yargı sisteminin daha iyi daha tarafsız daha güçlü işleyişi için hangi adımların atılması lazım, bunlar da biliniyor. Adalet Bakanlığı çalıştı. Parti içerisindeki ilgili arkadaşlarımız da buna destek verdi. Tabi çok yoğun bir gündem var. Bu hafta salı günündeyiz, perşembeye kadar Meclis çalışacak. Haftaya 15 Temmuz ile özel gündemle toplanacak, arkasından da 3 gün çalışma takvimi var. Önünde de dediğim gibi iki tane önemli yasa teklifi var. Yetişirse ama çok zor görünüyor, bu adalet reformunun yetişmesi çok zor görünüyor. Hazırlıklar tamam, bir de her şeyi belki alelacele yapmanın da çok doğru olmadığının düşünüyorum özellikle böyle önemli bir konuda. Çok kuvvetle muhtemel ki bu döneme yetişmeyebilir. Bir dahaki dönem, açılır açılmaz ele alınacak ilk konulardan birisi olur."

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:41
  1. Ceza indirimi af yasası Eylül’de çıkacak mı?
  2. Ceza indirimi af yasası ne zaman çıkacak
  3. af eylül’de mi çıkacak?
  4. Genel af ceza indirimi son durum
  5. af son durum
  6. ak parti af yasası son dakika
  7. Ceza indirimi af yasası son dakika haberleri
  8. af haberleri
  9. af son dakika
  10. tbmm adalet komisyonu af görüşmeleri 2019
  11. af haberleri son dakika
  12. adalet bakanlığı son dakika af haberleri
  13. af twitter
  14. genel af yolda.
  15. af haberleri son dakika 2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vitamin eksikliğinin beraberinde getirdiği hastalıklar
    1. Vitamin eksikliğinin beraberinde..
    2. Kraliçelerini arayan arılar, ortalığı..
    3. Kentsel dönüşümde hedef, yılda 300 bin..
    4. Döviz kurları
    5. Kiraz’dan İskender Mahallesine ziyaret
    6. Türkiye'nin nüfus haritası çıkarıldı
    7. Stratejik Düşünce Enstitüsü..
    8. Karacabey Belediyesi’nden amatör..
    9. Umut Meraş için iki Avrupa kulübü..
    10. Beykoz Anadolu Lisesi’ne haciz geldi,..
    11. Diyarbakır’da avukat eşini 11 kurşunla..
    12. Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi..
    13. Mektebim Okulları, sermaye artışına..
    14. BJK genel kurulundaki kararların..
    15. Çanakkale'de 52 düzensiz göçmen..
    16. Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi..
    17. Başkan Alkayış’tan 15 Temmuz açıklaması
    18. CHP'den 3 yıl sonra 15 Temmuz dönüşü!..
    19. Görev süresini tamamlayan narkotik..
    20. Zeydan Karalar işçi çıkarmalarını..
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap