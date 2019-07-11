Ceza indirimi af yasası ne zaman çıkacak, af eylül’de mi çıkacak? Genel af ceza indirimi son durum

Ceza indirimi af yasası son dakika haberleri: CHP Gurup Başkanvekili Özgür Özel, Mecliste son dakika af yasası ve ceza indirimi hakkında ki gelişmeleri değerlendirdi. Özgür Özel, ceza indirimi genel af yasasının yeni yasama yılında görüşülecek olmasını eleştirdi ve ‘’af yasası ve 3600 ek gösterge yasasını çıkarmadan nereye gidiyorsunuz.” diye konuştu. Ceza indirimi af yasası ne zaman çıkacak Numan Kurtulmuş son dakika tarih verdi. Af yasası olarak bilinen Yargı Reformu yasası yeni yasama yılında (Eylül’de) görüşülecek ilk gündem maddeleri arasında olması bekleniyor.

Af yasasına CHP destek verecek mi?

Özel, partisinin af yasısına destek vereceğinin altını çizerek, ‘’Bizim af sözümüz yok ama macun çıktı tüpten geri girmiyor. Toplumsal mutabakat olan bir ceza indirimi mağdurun da rencide olmayacağı, rıza göstereceği bir toplumsal mutabakatın aranması, bulunması gerekiyor.” dedi.

Ceza indirimi af yasası ne zaman çıkacak Numan Kurtulmuş son dakika tarih verdi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş katıldığı bir televizyon programında genel af, ceza indirimi ve infaz düzenlemesi hakkında yeni açıklamada bulundu. Numan Kurtulmuş genel af hakkında yaptığı açıklamasında şunları dile getirdi: "Bu da tabi çok büyük beklentilerin olduğu bir reform paketi. Çok çalışıldı, aylardır üzerinde çalışılıyor. Nerelerde ihtiyaç olduğu, toplumsal talep olduğu, bunlarda biliniyor. Yargı sisteminin daha iyi daha tarafsız daha güçlü işleyişi için hangi adımların atılması lazım, bunlar da biliniyor. Adalet Bakanlığı çalıştı. Parti içerisindeki ilgili arkadaşlarımız da buna destek verdi. Tabi çok yoğun bir gündem var. Bu hafta salı günündeyiz, perşembeye kadar Meclis çalışacak. Haftaya 15 Temmuz ile özel gündemle toplanacak, arkasından da 3 gün çalışma takvimi var. Önünde de dediğim gibi iki tane önemli yasa teklifi var. Yetişirse ama çok zor görünüyor, bu adalet reformunun yetişmesi çok zor görünüyor. Hazırlıklar tamam, bir de her şeyi belki alelacele yapmanın da çok doğru olmadığının düşünüyorum özellikle böyle önemli bir konuda. Çok kuvvetle muhtemel ki bu döneme yetişmeyebilir. Bir dahaki dönem, açılır açılmaz ele alınacak ilk konulardan birisi olur."