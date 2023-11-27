Çeyrek ve gramda seviyeler test ediliyor! Altın fiyatları yeni bant atlar mı?

Kurda TCMB faiz kararı ardından geri çekilme sınırlı kalırken haftanın son işlem gününde yatay pozitif fiyatlamanın devam etti. Haftanın ilk işlem gününde yurtiçinde veri akışı zayıf. ABD’de inşaat izinleri ve yeni konut satışları açıklanacak.

Sınırlı hareketler gördüğümüz kurda 28,90TL seviyesi üzerinde psikolojik direnci olarak 29,00TL ve üstünde 29,10TL izlenebilir. Geri çekilmelerde 28,80TL ilk destek olarak izlenebilir. Bu seviye altında fiyatlama için ise 28,70TL ve 28,60TL diğer destek bölgeleri olarak takip edilebilir.

Ons altındaki destek noktaları

Fed’in parasal sıkılaşmanın sonuna geldiğine yönelik beklentiler son enflasyon rakamlarının beklentilerin altında kalmasıyla da güçlenince ons altın son 3 haftanın en düşük seviyesinden aldığı tepki ile birlikte 2000 dolar seviyesinin üzerine çıkmayı başardı.

Yükselişlerin kar realizasyonları ve FOMC tutanakları sonrası nispeten sınırlandığı gözlense de hafta kapanışında kıymetli maden prim kaydederek güçlü görünümünü korudu. İlk destek noktası 2010 dolar takip edilirken bu seviye altında fiyatlama için 2005 ve 2000 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Ons altının gelişim seyrinde uluslararası konjonktür de önemli bir baz teşkil ediyor.

Gram altının seyri

Gram altın kur ve ons altının yukarı yönlü fiyatlama isteğinin etkisi ile birlikte 1850TL seviyesi üzerinde tutunurken yeni haftaya 1857TL seviyesinde fiyatlama ile başlıyor. Geçen hafta %2’ye yakın prim kaydeden gram altında görünümün ay sonuna kadar korunması beklenebilir. ABD’de faiz indirimlerinin beklenenden önce olabileceğine dair veriler, kur tarafında sınırlı da olsa pozitif fiyatlamanın yaşanması bu beklentileri pekiştirmeye devam edecek. Çeyrek altın şu saatlerde 3066 lira seviyelerinde işlem görmeye devam ederken özellikle küçük yatırımcının yakınen takip ettiği gram altın fiyatı ise 1872 lira seviyelerinde.

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Ortadoğu'daki gerilimin ılımlı tabloya dönmesi sürecinde kırılmalar yaşanırsa bu da altının yukarı yönlü hareketinin önünü açabilecek.