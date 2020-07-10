Çeyrek ve gram altın rekor tazeledi! Fiyatlar neden yükseliyor? Uzmanlar açıkladı

Yurt içi piyasada da gram altın 401 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Kapanışta biraz gerileyen altının gramı perşembe günü tekrar 400 liranın üzerine çıktı. Çeyrek altın da 650 lira civarında seyrederken Cumhuriyet altını 2659 liradan işlem görüyor.

Peki küresel piyasalarda yıl başından beri yüzde 19'un üzerinde değer kazanan altının yükselişinin arkasındaki nedenler neler?

Yine en güvenli liman

Şu ana kadar 2020 yılının en fazla kazandıran yatırım aracı olan altın koronavirüs salgının sebep olduğunu ekonomik belirsizlikler nedeniyle bir kere daha yatırımcıların yöneldiği güvenli liman oldu. Yılın ilk altı ayında altına dayalı fonlardaki yatırımlar 40 milyar dolar artarak rekor kırdı. Dünya Altın Konseyi verilerine göre altına dayalı fonlardaki yatırımlar toplamda 3 bin 621 tonu yani 200 milyar doları geçti.

Uzmanlar özellikle yatırım amaçlı altına olan talepteki bu patlama koronavirüs nedeniyle Hindistan, Tayland ve Türkiye gibi ülkelerde ertelenen düğünler ile mücevher altına olan talebin düşmesini dengelediğini belirtiyor.

Merkez bankaların kriz önlemleri faiz gelirlerini düşürdü

Koronavirüsün dünyaya yayılmaya başladığı mart ayındaki panik satışlardan altın da kısa süreli olsa da olumsuz etkilendi.

Fakat merkez bankalarının devreye girerek piyasalara bol miktarda nakit enjekte etmesi altın gibi güvenli liman olarak kabul edilen gelişmiş ülkelerin hazine bonolarındaki getirileri düşürdü. Örneğin bazı Amerikan hazine bonoları negatif faize düştü. Bu da altına olan ilginin daha artmasına yol açtı.

İkinci dalga endişeleri

Koronavirüs sonrası dönemde yeni yatırım stratejilerini belirlemek isteyen yatırımcılar riskli yatırımlara yönelirken ikinci dalga sinyallerinin gelmesi üzerine olası kayıplara karşı önlem almak için yani 'hedge' etmek için portföylerine altını da ekleyerek dengeleme yoluna girdi. Bu da atın talebini yükselterek fiyatların yönünü yukarı çeviren bir etken oldu.

Yurt içi fiyatları

Altının fiyatı tüm dünyada dolar bazlı olarak belirleniyor ve temelde küresel trendlerden etkileniyor. Fakat yukarı yönde hareketlenmelerin Türkiye'de daha fazla hissedilmesinin arkasındaki neden kur etkisi oluyor. Dolar bazında zaten yükselen altının fiyatı yurt içi piyasada bir de Türk Lirası'nın değer kaybı ile birlikte hesaplandığında artış hızı da yükselmiş oluyor.