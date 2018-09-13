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Çeyrek ve gram altın fiyatı kaç lira?

Ülkemizde genellikle yatırım aracı olarak kullanılan altında fiyatlar günden güne değişim gösteriyor.

13 Eylül 2018 Perşembe 08:33
Çeyrek ve gram altın fiyatı kaç lira?

Altın fiyatları haftaya hafif düşüş ile başladı ve düşüş trendi devam ediyor. Dün dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle negatif bir seyir izleyen altının gram fiyatı, 13 Eylül’de güne 245,98 liradan başladı. İşte güncel çeyrekaltın fiyatları…

GRAM ALTIN

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 245,98 lira oldu.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altının alış fiyatı 393 lira, satış fiyatı ise 402 lira.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını 1.615,00 liradan alınırken 1.645,00 liradan satılıyor.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 08:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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