Çeyrek ve gram altın fiyatı kaç lira?
Ülkemizde genellikle yatırım aracı olarak kullanılan altında fiyatlar günden güne değişim gösteriyor.13 Eylül 2018 Perşembe 08:33
Altın fiyatları haftaya hafif düşüş ile başladı ve düşüş trendi devam ediyor. Dün dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle negatif bir seyir izleyen altının gram fiyatı, 13 Eylül’de güne 245,98 liradan başladı. İşte güncel çeyrekaltın fiyatları…
GRAM ALTIN
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 245,98 lira oldu.
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altının alış fiyatı 393 lira, satış fiyatı ise 402 lira.
CUMHURİYET ALTINI
Cumhuriyet altını 1.615,00 liradan alınırken 1.645,00 liradan satılıyor.
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