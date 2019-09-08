Çeyrek altın satış fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları, hafta sonu da birçok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Piyasaların kapalı olması dolayısıyla hafta sonu yatay bir seyir içerisinde yer alan altın fiyatları, alım satım yapmak zorunda olan birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte, günün altın fiyatları hakkında bazı bilgiler

ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları, 8 Eylül Pazar günü yatay seyrini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta 285 lira seviyelerinde seyreden gram altın fiyatları, bugün 276 liradan işlem görüyor. İşte, güncel altın fiyatları;

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 8 Eylül Pazar günü 457 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 276 TL dolaylarında seyrediyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.845 liradan alınıp 1.864 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 915 TL'den işlem görmeye devam ediyor.