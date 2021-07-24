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Ekonomi Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın güncel fiyat 24 Temmuz
Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın güncel fiyat 24 Temmuz

Altın ne kadar? Pandemi sürecinde yatırımcısına değer kazandıran altın son günlerde düşüş yaşadı. Yeni günle birlikte milyonlar gram altının çeyrek altının ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, altın kaç lira oldu?

Yeniakit Publisher
2021-07-24 08:58:00 -
Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın güncel fiyat 24 Temmuz

Koronavirüs salgının süresince altın bir hayli değer kazandı. Yaz aylarında ise düğünlere izin verilmesiyle birlikte vatandaşlar daha çok gram ve çeyrek altına ilgi göstermeye başladı. Peki, gram altın kaç lira oldu 24 Temmuz

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın güncel fiyat 24 Temmuz

                                Alış                         Satış

Çeyrek altın        803,00                   821,00

Gram altın           495,29                   495,62  

Yarım altın          1.607,00               1.643,00

Cumhuriyet        3.208,00               3.274,00

22 ayar bilezik   454,96                   459,60

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