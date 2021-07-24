Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın güncel fiyat 24 Temmuz
Altın ne kadar? Pandemi sürecinde yatırımcısına değer kazandıran altın son günlerde düşüş yaşadı. Yeni günle birlikte milyonlar gram altının çeyrek altının ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, altın kaç lira oldu?
Koronavirüs salgının süresince altın bir hayli değer kazandı. Yaz aylarında ise düğünlere izin verilmesiyle birlikte vatandaşlar daha çok gram ve çeyrek altına ilgi göstermeye başladı. Peki, gram altın kaç lira oldu 24 Temmuz
Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın güncel fiyat 24 Temmuz
Alış Satış
Çeyrek altın 803,00 821,00
Gram altın 495,29 495,62
Yarım altın 1.607,00 1.643,00
Cumhuriyet 3.208,00 3.274,00
22 ayar bilezik 454,96 459,60