Çeyrek altın ne kadar oldu? 1 Ağustos güncel altın alış ve satış fiyatları haberin detayında yer alıyor. Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Peki ama bugün altın ne kadar? Gram altın, yarım altın, reşat altın, tam ve yarım altın kaç lira? Cumhuriyet altını ve gram altın ne kadar oldu? İşte canlı altın döviz fiyatları son dakika...