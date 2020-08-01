  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Çeyrek altın ne kadar oldu? 1 Ağustos güncel altın alış ve satış fiyatları

Çeyrek altın ne kadar oldu? 1 Ağustos güncel altın alış ve satış fiyatları haberin detayında yer alıyor. Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Peki ama bugün altın ne kadar? Gram altın, yarım altın, reşat altın, tam ve yarım altın kaç lira? Cumhuriyet altını ve gram altın ne kadar oldu? İşte canlı altın döviz fiyatları son dakika...

Yeniakit Publisher
2020-08-01 09:58:00 -
Çeyrek altın ne kadar oldu? 1 Ağustos güncel altın alış ve satış fiyatları

Altının ons fiyatı bugün 1975 doları görüyor. Dolayısıyla altın fiyatları etkileniyor. Yükselen altın fiyatlarının son durumu, aşağıdaki listede önce alış, daha sonra satış fiyatı olacak şekilde yazılmıştır.

GRAM ALTIN

  • 443,00
  • 443,11

22 AYAR ALTIN

  • 408,50
  • 412,50

CUMHURİYET ALTINI 

  • 2.908,60
  • 2.961,50

YARIM ALTIN

  • 1.454,30
  • 1.485,30

ÇEYREK ALTIN

  • 729,50
  • 745,00

REŞAT ALTIN

  • 2.941,07
  • 2.994,45

22 AYAR ALTIN GRAMI

  • 406,21
  • 421,92

18 AYAR ALTIN GRAMI

  • 198,84
  • 230,80

14 AYAR ALTIN GRAMI

  • 251,36
  • 291,75

Bir önceki günün altın fiyatları için aşağıdaki habere tıklayınız..

Bugün altın ne kadar? 31 Temmuz güncel altın fiyatları
Bugün altın ne kadar? 31 Temmuz güncel altın fiyatları

Ekonomi

Bugün altın ne kadar? 31 Temmuz güncel altın fiyatları

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı