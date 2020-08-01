Çeyrek altın ne kadar oldu? 1 Ağustos güncel altın alış ve satış fiyatları
Çeyrek altın ne kadar oldu? 1 Ağustos güncel altın alış ve satış fiyatları haberin detayında yer alıyor. Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Peki ama bugün altın ne kadar? Gram altın, yarım altın, reşat altın, tam ve yarım altın kaç lira? Cumhuriyet altını ve gram altın ne kadar oldu? İşte canlı altın döviz fiyatları son dakika...
Altının ons fiyatı bugün 1975 doları görüyor. Dolayısıyla altın fiyatları etkileniyor. Yükselen altın fiyatlarının son durumu, aşağıdaki listede önce alış, daha sonra satış fiyatı olacak şekilde yazılmıştır.
GRAM ALTIN
- 443,00
- 443,11
22 AYAR ALTIN
- 408,50
- 412,50
CUMHURİYET ALTINI
- 2.908,60
- 2.961,50
YARIM ALTIN
- 1.454,30
- 1.485,30
ÇEYREK ALTIN
- 729,50
- 745,00
REŞAT ALTIN
- 2.941,07
- 2.994,45
22 AYAR ALTIN GRAMI
- 406,21
- 421,92
18 AYAR ALTIN GRAMI
- 198,84
- 230,80
14 AYAR ALTIN GRAMI
- 251,36
- 291,75
Bir önceki günün altın fiyatları için aşağıdaki habere tıklayınız..