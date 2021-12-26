Çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? Altın fiyatları 26 Aralık 2021

Türk Lirasının değer kazanmasının ardından ons altın nedeniyle dolara endeksli olan altın fiyatları da iç piyasada oldukça geriledi. Bin lira barajına yaklaşan gram altın sert düşüş sonrası 650 liranın altına kadar çekildi. Peki, haftanın son gününde iç piyasada altın fiyatları ne durumda?

Gram altın ne kadar?

Altının gram fiyatı 26 Aralık 2021 Pazar günü 638 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda ons altın ise bin 806 dolarda konumlanmış durumda.

Çeyrek altın ne kadar?

İç piyasada altın fiyatlarının gerilemesiyle birlikte yeniden yatırımcısının gözdesi haline gelen çeyrek altın bugün bin 2 liradan geri alınırken, bin 110 liradan da satışa sunuluyor.

Cumhuriyet altını kaç tl?

Haftanın son gününde cumhuriyet altını ise 4 bin 13 liradan geri alınırken 4 bin 430 liradan da satılıyor.

Altın fiyatlarının 2021 yılını hangi seviyede kapatacağı ise önümüzdeki hafta netleşmiş olacak.