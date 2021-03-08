Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? 8 Mart altın fiyatları

Haftanın ilk gününde altında yükseliş görülüyor. Geçtiğimiz aylarda zirve yapan altın fiyatları, düşüşe geçmişti. Bu durumu fırsat bilen bazı vatandaşlar altına yatırım yaptı. Güncel altın fiyatları sık sık takip ediliyor. Peki Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 8 Mart altın fiyatları…