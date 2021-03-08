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Ekonomi Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? 8 Mart altın fiyatları
Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? 8 Mart altın fiyatları

Haftanın ilk gününde altında yükseliş görülüyor. Geçtiğimiz aylarda zirve yapan altın fiyatları, düşüşe geçmişti. Bu durumu fırsat bilen bazı vatandaşlar altına yatırım yaptı. Güncel altın fiyatları sık sık takip ediliyor. Peki Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 8 Mart altın fiyatları…

Yeniakit Publisher
2021-03-08 08:36:00 -
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? 8 Mart altın fiyatları

Koronavirüs salgınında yaşanan olumlu gelişmeler altın fiyatlarının düşmesini etkiledi. Altın fiyatları düşünce yatırım yapanlar sık sık güncel altın fiyatlarını takip ediyorlar. Peki Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Güncel altın fiyatları

Gram altın

ALIŞ: 413,71 TL

SATIŞ: 413,82 TL

Çeyrek altın

ALIŞ: 677,00 TL

SATIŞ: 689,00 TL

Yarım altın

ALIŞ: 1.353,00 TL

SATIŞ: 1.379,00 TL

Cumhuriyet altını

ALIŞ: 2.698,00 TL

SATIŞ: 2.775,00 TL

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