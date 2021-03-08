Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? 8 Mart altın fiyatları
Haftanın ilk gününde altında yükseliş görülüyor. Geçtiğimiz aylarda zirve yapan altın fiyatları, düşüşe geçmişti. Bu durumu fırsat bilen bazı vatandaşlar altına yatırım yaptı. Güncel altın fiyatları sık sık takip ediliyor. Peki Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 8 Mart altın fiyatları…
Koronavirüs salgınında yaşanan olumlu gelişmeler altın fiyatlarının düşmesini etkiledi. Altın fiyatları düşünce yatırım yapanlar sık sık güncel altın fiyatlarını takip ediyorlar. Peki Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Güncel altın fiyatları
Gram altın
ALIŞ: 413,71 TL
SATIŞ: 413,82 TL
Çeyrek altın
ALIŞ: 677,00 TL
SATIŞ: 689,00 TL
Yarım altın
ALIŞ: 1.353,00 TL
SATIŞ: 1.379,00 TL
Cumhuriyet altını
ALIŞ: 2.698,00 TL
SATIŞ: 2.775,00 TL