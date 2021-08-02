Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı 2 Ağustos 2021 bugün
Çeyrek altın fiyatı merak ediliyor. Çeyrek altın fiyatı canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşlar çeyrek altın kaç lira, çeyrek altın fiyatı ne kadar? sorularını bir hayli merak etmekte. 2 Ağustos’ta gram altın 492,62 liradan alınıp 492,69 TL’den de satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını fiyatı 3.195,00 alınırken, 3.234,00 de satılıyor. Çeyrek altın 2021 fiyatı... 2 Ağustos 2021 güncel altın fiyatları...
Altının gram fiyatı, haftanın ilk iş günü olan Pazartesi sabahına düşüşle başlamasındın 492,69 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 2 Ağustos 2021 Pazartesi güncel altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
492,20
493,40
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
492,66
492,76
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.813,85
1.814,52
ÇEYREK ALTIN FİYATI
788,14
805,55
CUMHURİYET ATIN FİATI
3.153,05
3.212,78
YARIM ALTIN FİYATI
1.571,60
1.611,32
ZİYNET ALTINI FİYATI
3.153,05
3.212,78
ATA ALTIN FİYATI
3.242,00
3.302,00
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
270,69
324,99
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
445,53
476,76