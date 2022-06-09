Çeyrek altın ne kadar? 9 Haziran bugün altın ne kadar?
Çeyrek altın tarihi rekorlar kırıyor. Bu sebeple yeni günle birlikte pek çok kişi çeyrek altın, gram altının güncel fiyatını araştırıyor. Peki, bugün gram altın kaça alınıyor kaçtan satılıyor? Gram altın güncel fiyatlar:
Altın fiyatları her geçen gün yükseliyor. Yeni günle birlikte en çok merak edilen konu ise güncel altın fiyatları oldu. Peki, bugün çeyrek altın kaça?
Çeyrek altın ne kadar? 9 Haziran bugün altın ne kadar?
Altın yatırımı yapanlar ya da altın alacak olanlar güncel altın fiyatlarını merak ediyor. İşte 9 Haziran güncel altın fiyatları:
Altın Satış
Çeyrek altın 1.673,00 1.694,00
Gram altın 1.023,77 1.023,95
Yarım altın 3.340,00 3.390,00
Cumhuriyet 6.681,00 6.757,00
22 ayar bilezik 935,71 944,77