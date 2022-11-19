Çeyrek altın ne kadar | 19 Kasım Cumartesi güncel altın fiyatları:
Altın alacak olan pek çok vatandaş güncel rakamları araştırıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın kaç liraya satılıyor?
Son yıllarda altın fiyatı hızla bir artış gösterdi. Öyle ki gram altın genellikle 1000 liranın üzerinde seyrediyor. Peki, güncel altın alış-satış fiyatı nedir?
Çeyrek altın ne kadar | 19 Kasım Cumartesi güncel altın fiyatları:
Bilindiği gibi altında haftanın kapanış gibi 18 Kasım Cuma günüydü. Hafta sonu işlemler, kapanış günü rakamlarına göre yapılıyor. İşte, güncel rakamlar:
Gram altın
Alış: 1.046,40 TL
Satış: 1.046,59
Çeyrek altın
Alış: 1.694,00 TL
Satış: 1.736,00 TL
Yarım altın
Alış: 3.386,00 TL
Satış: 3.473,00 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 6.773,00 TL
Satış: 6.924,00 TL
Reşat altını
Alış: 6.805,47 TL
Satış: 6.956,95 TL
22 ayar bilezik
Alış: 960,74 TL
Satış: 968,85 TL