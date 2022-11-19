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Ekonomi Çeyrek altın ne kadar | 19 Kasım Cumartesi güncel altın fiyatları:
Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar | 19 Kasım Cumartesi güncel altın fiyatları:

Altın alacak olan pek çok vatandaş güncel rakamları araştırıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın kaç liraya satılıyor?

Yeniakit Publisher
2022-11-19 11:11:00 -
Çeyrek altın ne kadar | 19 Kasım Cumartesi güncel altın fiyatları:

Son yıllarda altın fiyatı hızla bir artış gösterdi. Öyle ki gram altın genellikle 1000 liranın üzerinde seyrediyor. Peki, güncel altın alış-satış fiyatı nedir?

Çeyrek altın ne kadar | 19 Kasım Cumartesi güncel altın fiyatları:

Bilindiği gibi altında haftanın kapanış gibi 18 Kasım Cuma günüydü. Hafta sonu işlemler, kapanış günü rakamlarına göre yapılıyor. İşte, güncel rakamlar:

Gram altın

Alış: 1.046,40 TL

Satış: 1.046,59

Çeyrek altın

Alış: 1.694,00 TL

Satış: 1.736,00 TL

Yarım altın

Alış: 3.386,00 TL

Satış: 3.473,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 6.773,00 TL

Satış: 6.924,00 TL

Reşat altını

Alış: 6.805,47 TL

Satış: 6.956,95 TL

22 ayar bilezik

Alış: 960,74 TL

Satış: 968,85 TL

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