Çeyrek altın ne kadar 1 Aralık 2022 | Canlı güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarındaki hareketlenme vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu sebeple sık sık güncel canlı altın fiyatları araştırılıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu?
Altın son yıllarda yatırımcısına ciddi kazanç sağladı. Altın yatırımı yapanlar ve altın alacak olanlar güncel rakamları araştırıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu?
Çeyrek altın ne kadar 1 Aralık 2022 | Canlı güncel altın fiyatları
Gram altın
Alış: 1.067,28 TL
Satış: 1.067,47 TL
Çeyrek altın
Alış: 1.731,00 TL
Satış: 1.760,00 TL
Yarım altın
Alış: 3.452,00 TL
Satış: 3.520,00 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 6.930,00 TL
Satış: 7.017,00 TL
Reşat altını
Alış: 6.962,47 TL
Satış: 7.049,95 TL