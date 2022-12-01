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Ekonomi Çeyrek altın ne kadar 1 Aralık 2022 | Canlı güncel altın fiyatları
Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar 1 Aralık 2022 | Canlı güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki hareketlenme vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu sebeple sık sık güncel canlı altın fiyatları araştırılıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2022-12-01 09:09:00 -
Çeyrek altın ne kadar 1 Aralık 2022 | Canlı güncel altın fiyatları

Altın son yıllarda yatırımcısına ciddi kazanç sağladı. Altın yatırımı yapanlar ve altın alacak olanlar güncel rakamları araştırıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu?

Çeyrek altın ne kadar 1 Aralık 2022 | Canlı güncel altın fiyatları

Gram altın

Alış: 1.067,28 TL

Satış: 1.067,47 TL

Çeyrek altın

Alış: 1.731,00 TL

Satış: 1.760,00 TL

Yarım altın

Alış: 3.452,00 TL

Satış: 3.520,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 6.930,00 TL

Satış: 7.017,00 TL

Reşat altını

Alış: 6.962,47 TL

Satış: 7.049,95 TL

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