Çeyrek altın, gram altın fiyatı | Altın fiyatları anlık ne kadar? 11 Mayıs tam kapanmada altın kaç para?

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 11 Mayıs 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı kaç TL’den işlem görüyor? Altın, Nisan ayını kazançla kapattıktan sonra yeni haftaya yatay bir seyirle başladı. Gram altın ise Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki sakin seyri takip ediyor.

Altın ne kadar?

Ons altın, geçen haftayı 1.768 dolar civarında kapattıktan sonra yeni haftaya 1.837,39 dolar seviyesinde yatay başladı.

Gram altın fiyatı, gram altın kaç para?

Altına yatırım yapanlar en çok da gram altın fiyatını sorguluyor. Mayıs ayının ilk haftalarında 471 TL civarında seyreden gram altın fiyatı mayıs ayının son haftasında tırmanışa geçerek 485 TL’ye kadar yükseldi. Mayıs ayında yükselişini sürdüren gram altın kaç para?

GRAM ALTIN FİYATI

486,49

492,15

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

490,30

490,39

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.837,04

1.837,39

ÇEYREK ALTIN FİYATI

784,48

801,79

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.137,92

3.197,36

YARIM ALTIN FİYATI

1.564,06

1.603,59

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.137,92

3.197,36

ATA ALTIN FİYATI

3.100,27

3.178,48

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

267,45

321,23

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

440,29

471,32

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

7,32

7,33

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

27,33

27,34