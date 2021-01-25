Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 25 Ocak güncel altın fiyatları

Altında hafif çaplı düşüşler meydana geldi. Haftanın ilk gününde altın fiyatları ne kadar oldu?

Altının ons fiyatı

25 Ocak Pazartesi gününde Ons altın 1855 dolar ile başladı.

Gram altın

Bugün itibariyle altının gram fiyatı 442 lira olarak işlem görüyor.

Çeyrek altın

Yatırımcılar tarafından en çok tercih edilenlerden olan çeyrek altın bugün alış fiyatı 721 lira iken satış fiyatı da 732 lira olarak haftaya başladı.

Cumhuriyet altını

Sert düşüş yaşayan cumhuriyet altını alış fiyatı ile bugün 2 bin 873 iken aynı zamanda satış fiyatı 2 bin 915 lira olarak işlem görüyor.

22 ayar bilezik fiyatı

Bugün 22 ayar bilezik fiyatları ise 400 TL ile alınıyorken, 402 TL’den satışı yapılıyor.