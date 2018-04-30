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Çeyrek altın fiyatı haftaya nasıl başladı?

Altının gram fiyatı 3 haftanın en düşük seviyesinde. Dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle altının gram fiyatı 3 haftanın en düşük seviyesi olan 171,4 lirayı gördü.

30 Nisan 2018 Pazartesi 10:25
Çeyrek altın fiyatı haftaya nasıl başladı?

Gram altının, dolar kuru ve altının  ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle 3 haftanın en düşük seviyesi olan  171,4 liraya geriledi. 

Bu yıla 158 lira seviyesinden başlayan, altının ons fiyatı ve döviz  kurlarındaki değer kazançları ile artan jeopolitik risklerin etkisiyle rekor  üzerine rekor kıran altının gram fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan  182,4 liraya kadar yükseldi. Bu seviyede kalıcılık sağlayamayan altının gram  fiyatı, değer kaybeden dolar kuru ve küresel piyasalarda artan risk iştahının  etkisiyle 27 Nisan Cuma günü üç haftanın en düşük seviyesi olan 171,4 liraya  geriledi. Haftalık bazda bakıldığında düşüşünü 2. haftaya taşıyan altının gram  fiyatı bu hafta yatırımcısına yüzde 1,79 kaybettirirken haftayı 172,2 lira  seviyesinden tamamladı.

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 3 seviyesinin üzerine  yükselmesi ve azalan jeopolitik risklerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir  izleyen altının ons fiyatı da 5 haftanın en düşük seviyesi olan 1.315,3 dolara  kadar geriledi. Haftalık bazda bakıldığında düşüşünü 2. haftaya taşıyan altının  ons fiyatı bu hafta yüzde 0,97 değer kaybederek yatırımcısını üzdü.

"Altının ons fiyatında 1.330 dolar seviyesinin altı yatırımcısına  iyi bir alım fırsatı"

AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AA Finans  Analisti İslam Memiş, ABD tahvil faizlerinin yüzde 3 seviyesinin üzerine  yükselmesinin ve dolar endeksinin güçlenmesinin küresel piyasalarda altının ons  fiyatını baskı altında bıraktığını kaydetti.

Jeopolitik risk endişelerinin azalmasının altının ons fiyatında  yaşanan düşüşlerde  etkili olduğunu ifade eden Memiş, "Altının ons fiyatı 1.360  dolar seviyesinden 1.315 dolar seviyesine kadar geriledi. Küresel piyasalarda  doların güçlenmesi devam ederse düşüşler 1.290 dolar seviyesine kadar devam  edebilir. Ancak 1.315 dolar seviyesinin şimdilik güçlü bir destek seviyesi  olduğunu belirtmek isteriz. Bu seviyelerden tekrar tepki alımları gelebilir.  Altının ons fiyatında 1.330 dolar seviyesinin altındaki seviyelerin yatırımcısına  iyi bir alım fırsatı verdiğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, altının ons fiyatının yükseliş trendine geçmesi durumunda ilk  hedefinin 1.450 dolar olduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz  artırım konusunda görüş ayrılığında olması, ticaret savaşlarının ABD ekonomisini  olumsuz yönde etkileyeceği beklentisi ve ABD-İran arasında yeni gerginliklerin  başlayabileceği beklentilerinin bu öngörülerini desteklediğini dile getirdi.

Altının ons fiyatında kısa vadede kademeli olarak 1.315, 1.303-1.290  dolar seviyelerinin destek olarak öne çıktığını ifade eden Memiş, 1.330, 1.350,  1.380 ve 1.450 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Memiş, dolar kurunun 4,19 lira, altının ons fiyatının ise 1.360 dolar  seviyesine çıkmasının, altının gram fiyatının 182 liraya yükselmesine neden  olduğunu anımsatarak, "Altının gram fiyatında yükselişe neden olan tek faktörün  dolar kuru olduğunu gözlemledik. Jeopolitik risk endişelerinin azalması ve erken  seçim kararının alınması piyasalarda iyimserliğe neden oldu. Yurt içi piyasalarda  döviz kurlarında tansiyonun düşmesi, beraberinde altının gram fiyatında düşüşlere  neden oldu. Altının gram fiyatı 182 lira seviyesinden 171,50 lira seviyesine  kadar geriledi." dedi.

Altının gram fiyatını seçim süreci ve seçim sonrası olmak üzere olmak  değerlendirdiklerini bildiren Memiş, seçim sürecinde dışsal etkenlerden dolayı  170-180 lira geniş bant aralığında işlemler gerçekleştirmeye devam edebileceğini  söyledi.

Memiş, seçim sonrası siyasi istikrarın devamı halinde döviz ve altın  fiyatlarında düşüşler görülebileceğini vurgulayarak, "Dolar kuru, düşüş trendine  girerse altının gram fiyatı 165 lira seviyesine kadar gerileyebilir. Ancak orta  vadede altının hem ons hem de gram fiyatında yükselişlerin devam edeceğini  anımsatmak isteriz." ifadelerini kullandı.

"Global altın fiyatlarındaki gerileme, altının gram fiyatının da  geri çekilmesini sağladı"

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan da altın  fiyatlarının dolar endeksinde görülen yükselişle beraber değer kaybetmeye devam  ettiğini söyledi.

ABD’de enflasyon beklentilerinin canlanması ve Fed’den haziran ayında  faiz artırımı beklenmesi ile tahvil faizlerinde görülen hareketin altın  fiyatlarını baskılayıcı bir unsur olarak öne çıktığını belirten Erkan, "Azalan  global gerginlikler ile dolar ve faiz ile ters korelasyon altın fiyatlarında son  dönemde düşüşlerin etkili olmasına neden olmuştur. Global altın fiyatlarındaki  gerileme, altının gram fiyatının da geri çekilmesini sağladı." ifadesini  kullandı.

Erkan, altının gram fiyatının 173,6 liranın altında kalmayı sürdürmesi  durumunda, 171 lira başta olmak üzere 168,30 ve 165 lira destek noktalarına kadar  gerileyebileceğini belirterek şunları kaydetti:

"Özellikle bu tür bir geri çekilmede, yükseliş trendinin alt noktası  ve ilgili trendi destekleyen 100 günlük ağırlıklı hareketli ortalamayı temsil  eden güncel bölge 165-167,45 lira bölgesi üzerinde ana görünümün pozitif olduğu  unutulmamalıdır.  Bu sebeple de gram altın fiyatına yönelik olası tepkilerin sona  ermesi için, 165 -167,45 lira bölgesinden gerçekleşecek olası dönüş, teyit için  de 173,60 lira seviyesi üzerindeki kalıcı hareketler takip edilebilir. Bu tür bir  dönüş durumunda da 176,9 başta olmak üzere 178,55 ve 180 lira bariyerlerine doğru  trend yönlü görünüm dikkat çekebilir."

 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın 171.64 liradan alınırken, satış fiyatı 171.67 lira.

Çeyrek altın fiyatı 275,49 liradan alıcı bulurken; 2812, 72 liradan satılıyor.

Cumhuriyet altını 1.145.00 liradan alınırken; 1.155.00 liradan satılıyor.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 10:25
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