Ceylin Atik cinayetini aydınlatacak ayrıntı!

Ödemiş ilçesinde, 17 Haziran 2017 tarihinde kaybolduktan 3 gün sonra komşusunun evinde cesedi bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik davasında flaş bir tanık gelişmesi yaşandı. Atik ailesinin avukatı Mehmet Kaymak, cinayetle ilgili bir tanığın olduğunu söyledi.

Ödemiş 50'nci Yıl Ortaokulu öğrencisi Ceylin Atik, 10 Haziran 2017 tarihinde kaybolmuş ve 3 gün sonrada komşusunun evinde ölü bulunmuştu. Olaydan sonra tutuklanan Şükriye Türkmen ve eşi Serkan Türkmen cinayetten tutuklanmış, Raziye Ö. hakkında da 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

TEKRAR İTİRAF ETTİLER

Açılan davanın bugünkü duruşmasında Şükriye Türkmen Ceylin atik cinayetiyle ilgi olarak eşi Serkan Türkmen ile birlikte işlediklerini tekrarladı. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 20 Kasım 2018 tarihine erteledi.

BİR TANIK VARMIŞ

Öte yandan, Atik ailesinin avukatı Mehmet Kaymak, mahkeme bitiminde bir açıklama yaptı. Cinayetle ilgili bir tanığın olduğunu ve emniyet güçlerine göre bu tanığın ifade vermekten çekindiğini söyleyen Kaymak, tanığın çekinme nedenini bilmediklerini ifade etti. Bu konuda herkesten duyarlı olmasını beklediklerini kaydeden Kaymak, tanığın ifade vermesi halinde cinayetin daha da iyi aydınlatılacağını söyledi.

CEYLİN NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

10 yaşındaki Ceylin Atik, 10 Haziran 2017 tarihinde arkadaşlarıyla oynamak için Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinin önündeki Kazım Karabekir Parkı'na gitti. Ceylin'in uzun süre ortalıkta görünmemesi ve eve dönmemesi üzerine merak eden dedesi Mustafa ile babaannesi Ülkü Atik, arkadaşlarına sormalarına, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen torunlarını bulamadı.

İstihbarat çalışmasıyla Ceylin'in en son parkın yakınındaki Şengül Sokak'ta bulunan apartmanın 4'üncü katında oturan komşuları oto tamircisi Serkan ve eşi Şükriye Türkmen'in evinde su içerken görüldüğünü belirlendi. Polisin operasyonuyla Serkan ile Şükriye Türkmen ve onun halası Raziye Ö. yakalanıp, gözaltına alındı. Küçük kızın cansız bedeni de Türkmen çiftinin evinde bulunmuştu.

Olaydan sonra tutuklanan Şükriye Türkmen ve eşi Serkan Türkmen hakkında 'çocuğa veya beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, tutuksuz sanık Raziye Ö. hakkında ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.