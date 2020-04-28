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Aktüel

Ceylanpınar’da 1 mahalle karantinaya alındı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki Maden kırsal Mahallesi, korona virüs vakasına rastlanması üzerine karantinaya alındı.

2020-04-28 11:11:51 -
Ceylanpınar’da 1 mahalle karantinaya alındı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki Maden kırsal Mahallesi, korona virüs vakasına rastlanması üzerine karantinaya alındı.


Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Ceylanpınar ilçesine bağlı Maden kırsal Mahallesi’nde ikamet eden bir kişide 27.04.2020 tarihinde Covid-19 pozitif çıkması nedeniyle ilgili köyde son Covid-19 pozitif hastanın evden ayrılışından 14 gün sonrasına kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

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