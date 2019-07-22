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Ceylanpınar'a 2 roket atıldı! Eve isabet etti, yaralılar var!

Ceylanpınar'da sınırın karşı tarafından atılan roket eve isabet etti. Roketin patlaması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili Şanlıurfa Valiliği'nden açıklama geldi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 22:24
Ceylanpınar'a 2 roket atıldı! Eve isabet etti, yaralılar var!

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Turgut Özal Mahallesi'nde, sınırın karşı tarafından atılan roket bir eve isabet etti. Olayda 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan 5 kişi ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şanlıurfa Valiliği, Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen iki roketten birinin Ceylanpınar ilçesindeki bir evin çatısına isabet etmesi sonucu 5 kişinin hafif yaralandığını bildirdi.

Şanlıurfa Valiliği'nden açıklama

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 21.00'de Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen iki roketten birinin Ceylanpınar ilçesi Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir evin çatısına isabet ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Beş vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış, yaralı vatandaşlarımız Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Olay yeri ve çevresi ile ilçe genelinde geniş güvenlik tedbirleri alınarak olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 22:24
  1. Şanlıurfa
  2. Ceylanpınar
  3. sınır
  4. roket
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