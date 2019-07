Ceylan Ateş dünyaca ünlü tasarımlara devam ediyor

Altın Palmiye Ödülleri’nde ‘En İyi Designer’ seçilen Ceylan Ateş, Kaliteli ve özgün tasarımlar üretmek için ruhunu da işin içine katıyor.

Kadınların bir şeyi başarması için sadece inanmalarının yeterli olduğunu belirten Ceylan Ateş, “Yaşın, statünün hiç bir önemi yok. Kadınların tek ihtiyacı, onlara fırsat verilmesi. Yıllar önce geçimlerini sağlamak üzere Almanya’ya göç eden anne ve babamın bu fırsatı tanıdı. Almanya’da doğup büyüdüm ve eğitimimi orada tamamladım. Şimdi mimarım. Hayallerimi gerçekleştirmek amacıyla bir kaç yıl önce şirket kurdum, yolun çok daha başında olmama rağmen emin adımlarla ilerliyorum. En büyük isteklerimden bir tanesi; tasarımlar yapmak ve bu tasarımlarımı insanların çok beğenip evleri ya da iş yerleri için satın almalarıydı. Sanıyorum bu hayalimi şu anda gerçekleştiriyorum. Bu yolculuğu bütün dünyaya göstermek istiyorum” dedi.

Yurt içinde ve dışında başarıları ile adından söz ettiren ve Altın Palmiye Ödülleri’nde ‘En İyi Designer’ seçilin Ceylan Ateş, “Benim ilk ödülümdü. Tabi ki ilkler hep özeldir. Başta tabi aileme borçluyum beni sevgi dolu yetiştirdikleri için. Çok çalıştım, hayallerimin peşinden gittim. Yaptığım işi inanarak ve severek yapıyorum. Bu da başarıyı getiriyor zaten. Sandalye tasarlamaya karar vermek yaşadığım komik bir andan sonra oldu. Bir gün ofiste çalışıyordum, oturduğum sandalyenin bacağı kırıldı. Çok sinirlendim ve ‘Ben çok daha iyisini yaparım’ dedim. Her şey böyle başladı. Oturduğunuz zaman kesinlikle düşüp devrilmeyen sandalyeler tasarlamaya başladım. Fakat bu sandalyeler koltuk boyutlarında olduğu için insanların hoşuna gitti. Ben işi iyice ilerletip, çok şık sandalyeler dizayn etmeye başladım. Adeta sanat eseri gibi tasarımlar ortaya çıktı. Kullandığım kumaşlar ve materyaller inanılmaz pahalı ve göz alıcı aksesuarlardı. Çok zaman ve çaba harcamaya başladım. Sonuçları güzel oldu ama. Herkes çok sevdi ve talep etmeye başladı. Mobilyalar, elbiseler ve mimari adına her şeyi tasarlıyorum. Aslında ben onları birer ürün olarak görmüyorum. Hepsi benim için çok özel eşyalar o yüzden hepsine bir isim veriyorum. Bu isimler içinde çok zaman harcıyorum. Güzel ve etkili olmasını istiyorum bu isimlerin. Sanki her sandalyem bana bir insanın özelliklerini hatırlatıyor. Mesela bazı tasarımlarımda çok güçlü kişiliğe sahip kadınlardan, bazılarında güçlü hayvanlardan ilham aldım. Aslan ya da piton yılanı gibi güçlü hayvanlar bana ilham verdi. Ayrıca değişik ülkeleri gezmeyi çok seviyorum. Oralarda gezerken gördüğüm yeni nesneler ya da renkli objeler bakış açımı değiştirmemi sağladı” diye konuştu.

Almanya, Türkiye ve Dubai’de müşterilerinin olduğunu kaydeden Ateş “Tasarımlarım beğeniliyor bu yüzden çok güzel siparişler alıyorum. Benden bir ürün alan beni diğer arkadaşlarına tavsiye ediyor. Aslında ürünler kendi kendisini sattırıyor da diyebiliriz. Tasarımlarımı gören mutlaka benimle bağlantıya geçiyor. Kişiye özel tasarımlar hazırladığım için, çok fabrikasyon işler yapmıyorum.İdealim uluslararası bir marka olmak. Bu da çok zaman alan ve emek isteyen bir süreç. Tasarımlarımı alan insanların o ürünleri görünce mutlu olmalarını istiyorum. Yeni proje olarak sonbaharda çocuk odası tasarımlarımı hayata geçireceğim.Kadınlar, hiçbir zaman bir insana ya da ailesine bağımlı olmamalı. Kendi güçleriyle bir şeyler yapmaya gayret etmeli. Bu tarz kadınlara hayranım. Türk kadınları dünyanın her yerinde çok başarılı. Diğer ülkelere baktığınızda çok başarılı yüzlerce iş kadınına ya da sanatçı bir Türk kadınına rastlayabilirsiniz” açıklamalarında bulundu.