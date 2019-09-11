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Çeyiz parası nedir? Çeyiz parası yardım başvurusu nasıl yapılır? Çeyiz parası ne kadar?

Halk arasında çeyiz parası olarak bilinen evlilik ödeneği evlilik hazırlığı yapan çiftler tarafından merak ediliyor. Peki, Çeyiz parası nedir? Çeyiz parası yardım başvurusu nasıl yapılır? Çeyiz parası nasıl alınır Çeyiz parası ne kadar? İşte detaylar...

11 Eylül 2019 Çarşamba 20:40
Çeyiz parası nedir? Çeyiz parası yardım başvurusu nasıl yapılır? Çeyiz parası ne kadar?

Halk arasında çeyiz parası olarak bilinen evlilik ödeneği evlilik hazırlığı yapan çiftler tarafından merak ediliyor. Peki, Çeyiz parası nedir? Çeyiz parası yardım başvurusu nasıl yapılır? Çeyiz parası nasıl alınır Çeyiz parası ne kadar? İşte detaylar...

Çeyiz parası nedir?

Yeni evlenenlere bir kereye mahsus olarak verilen ve genel olarak çeyiz parası olarak bilinen evlilik ödeneği evlilik hazırlığı yapan çiftler tarafından oldukça merak ediliyor. Evlenilen tarihten itibaren 5 yıl geçerli olan evlilik ödeneğine sahip olabilmek için önce bir beyanda bulunmak gerekmektedir.

Çeyiz parası nasıl alınır?

Anne ya da babası vefat etmiş olan ve Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ölüm aylığı alan kız çocukları evlenmeleri halinde bu aylıkları kesilmektedir. Bu durumdan dolayı mağdur olmamaları için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bir kereye mahsus olmak üzere evlenen kız çocuklarına evlenme ödeneği veya bilinen adıyla çeyiz parası ödenmektedir.

Bu ödenek, kız çocuğunun evlilik tarihindeki gelir ve aylığının iki yıllık tutarı kadar bir para ödenmektedir. Ancak bu ödeneği almak için gerekli bazı şartlar bulunmaktadır.

Öncelikle evlendikleri tarihten itibaren 5 yıl içinde ödeneğe başvurmayanlar bu haklarını kaybederler.

· İlk defa 01.10.2008 tarihinden sonra çalışmaya başlayan sigortalıların hak sahipleri için;

Hak sahibi kız çocuğunun başvurusunu belirtilen süre içinde bir dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapması gerekir. Evlenme tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse, dilekçeyle beraber evlenme cüzdanının bir örneğinin de Kuruma verilmesi zorunludur.

Evlenme ödeneği alan kız çocukları boşandıkları takdirde, bu kişilere hak sahipliğinden doğan gelir ve aylığı tekrar bağlanır. Ancak bu kişiler evlenme ödeneğini aldıkları tarihten itibaren iki yıl içinde boşanırlarsa, bu iki yıllık sürede gelir ya da aylık bağlanmaz.

· 01.10.2008 tarihinden önce 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa bağlı olarak çalışan kamu görevlisi sigortalıların hak sahipleri için ise;

Evlenmeleri nedeniyle dul ve yetim aylığı kesilen eş ve kız çocuklarla anaya bir defaya mahsus olmak üzere almakta oldukları dul veya yetim aylıklarının on iki aylık tutarı evlenme ikramiyesi olarak ödenir.

Çeyiz parası ne kadar?

Bu paranın miktarı yetim kızın aldığı maaş ile belirleniyor. Örneğin her ay babasından 1000 bira yetim maaşı alan bir kız çocuğuna çeyiz yardımı olarak 24 bin lira ödeniyor. Çeyiz yardımı 24 maaşın toplamından oluşuyor. Ek ödemeler varsa bunlar hariç tutuluyor.

Kimler çeyiz parası alabilir?

Babalarından yetim maaşı alan kız çocukları evlendikleri takdirde bu yardımdan yararlanabiliyor. Burada kadının yaşına bakılmıyor. Evlenmesi ve evlendiği sırada maaşın ödeniyor olması yeterli oluyor. Ödemeler evlilik gerçekleştikten sonra yapılıyor. Bu yüzden nikah olmadan başvuru yapılamıyor.

Çeyiz parasından kimler yararlanamıyor?

Boşanmış ya da eşi vefat etmiş kadınlar tekrar evlendiklerinde çeyiz parası alamıyor. Ayrıca vefat eden eşinden dul maaşı alan kadınlar, yeniden evlendiklerinde dul aylıkları kesiliyor.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 20:40
  1. Çeyiz parası
  2. Çeyiz parası nedir?
  3. Çeyiz parası nasıl alınır?
  4. Çeyiz parası nasıl başvurulur
  5. çeyiz parası nasıl alabilirim
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  10. çeyiz parası şartları 2019
  11. Çeyiz parası nasıl alınır
  12. Çeyiz parası başvurusu
  13. Çeyiz parası başvurusu nasıl yapılır
  14. Çeyiz parası başvurusu nasıl yapılır 2019
  15. Çeyiz parası başvurusu 2019
  16. Evlilik ödeneği
  17. Evlilik ödeneği nasıl alınır
  18. Evlilik ödeneği başvurusu
  19. Evlilik ödeneği başvurusu nasıl yapılır
  20. Evlilik ödeneği başvurusu 2019

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