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Çeyiz parası nasıl alınır? Çeyiz parası ne kadar?

Çeyiz parası nasıl alınır? sorusu merak ediliyor. Anne ya da babasından ölüm aylığı alan genç kızların aldığı maaş, evlenmeleri halinde son buluyor. Ancak aylığın 2 yıllık tutarı, evlilik sırasında "çeyiz parası" olarak ödeniyor. Peki çeyiz parasını kimler alabilir? Çeyiz parası ne kadar? İşte çeyiz parasına ilişkin ayrıntılar...

06 Eylül 2019 Cuma 17:25
Çeyiz parası nasıl alınır? Çeyiz parası ne kadar?

Çeyiz parası nasıl alınır? sorusu merak ediliyor. Anne ya da babasından ölüm aylığı alan genç kızların aldığı maaş, evlenmeleri halinde son buluyor. Ancak aylığın 2 yıllık tutarı, evlilik sırasında "çeyiz parası" olarak ödeniyor. Peki çeyiz parasını kimler alabilir? Çeyiz parası ne kadar? İşte çeyiz parasına ilişkin ayrıntılar...

Çeyiz parası nasıl alınır?

Anne ya da babasından ölüm aylığı alan genç kızların aldığı maaş, evlenmeleri halinde son buluyor. Ancak aylığın 2 yıllık tutarı, evlilik sırasında "çeyiz parası" olarak ödeniyor. Son yıllarda çıkartılan yasal düzenlemeler ile özellikle ev alacaklar ile evlenecek gençlere devlet karşılıksız destek veriyor. Bu sayede nişanlı bir çift hem ev almak hem de evlilik parası için başvurursa birlikte 68 bin lirayı geçen bir karşılıksız destek alabiliyor.

Vefat eden anne ve babasından ölüm aylığı alan gençlerde erkek ve kız çocukları için prosedür farklı işliyor. Erkek çocuklarının belli bir yaşa kadar aldığı ölüm aylığı, yaşı kaç olursa olsun kız çocuklarına evlenene dek ödeniyor.

Peki kız çocuklara verilen ölüm aylığı hangi durumlarda, nasıl kesiliyor? çeyiz parası alan kişilere tekrar ölüm aylığı bağlanıyor mu?

Ölüm aylığı alan kadınlar evlendiklerinde aylıkları kesiliyor. Evleneceklerini SGK'ya bildirdikleri takdirde 2 yıllık maaş bedellerini "çeyiz parası" olarak toplu alabiliyorlar. Talep edilmezse SGK otomatik olarak "çeyiz parası" vermiyor.

2 yıllık maaş olarak ödeniyor

Çeyiz parası tutarı ise 2 yıllık maaş tutarı olarak veriliyor. Bu paraya ek ödemeler dahil edilmiyor.

Çeyiz parasını alanların maaşları boşandıkları takdirde 2 yıl geçmeden tekrar bağlanmıyor. Tekrar maaş bağlanması için 2 yıllık çeyiz parası süresinin dolmasını gerekiyor. 2 yıllık sürenin bitiminde ölüm aylıkları tekrar bağlanıyor.

İki kız kardeş aynı anda ölüm aylığı alıyor ise bekar kız kardeş aylığını almaya devam ediyor ve kardeşi evlendiği için aldığı aylık artıyor. Hatta iki yıllık çeyiz parası süresi dolduktan sonra hala bekar olan kız kardeşin aylığı belirlenen oranda tekrar yükselebiliyor.

Çeyiz parasını alıp evlendikten sonra eşini kaybedenlere ise 2 yılın dolması beklenmeden vefat eden eşinden ölüm aylığı bağlanıyor.

Çeyiz parası ne kadar?

Bu paranın miktarı yetim kızın aldığı maaş ile belirleniyor. Örneğin her ay babasından 1000 bira yetim maaşı alan bir kız çocuğuna çeyiz yardımı olarak 24 bin lira ödeniyor. Çeyiz yardımı 24 maaşın toplamından oluşuyor. Ek ödemeler varsa bunlar hariç tutuluyor.

Kimler çeyiz parası alabilir?

Babalarından yetim maaşı alan kız çocukları evlendikleri takdirde bu yardımdan yararlanabiliyor. Burada kadının yaşına bakılmıyor. Evlenmesi ve evlendiği sırada maaşın ödeniyor olması yeterli oluyor. Ödemeler evlilik gerçekleştikten sonra yapılıyor. Bu yüzden nikah olmadan başvuru yapılamıyor.

Çeyiz parasından kimler yararlanamıyor?

Boşanmış ya da eşi vefat etmiş kadınlar tekrar evlendiklerinde çeyiz parası alamıyor. Ayrıca vefat eden eşinden dul maaşı alan kadınlar, yeniden evlendiklerinde dul aylıkları kesiliyor.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 17:25
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