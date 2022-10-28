Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın hayatı ve kariyeri merak uyandırdı. Futbolseverler internette Kazancı'nın hayatını araştırmaya başladı. İşte merak edilen hayatı..

Ceyhun Kazancı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Beşiktaş'ta görevine devam edecek mi?

Beşiktaş'ın Gedson Fernandes transferiyle ön plana çıkan ve tanınmaya başlayan sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın hayatı ve kariyeri merak uyandırdı.

Beşiktaş sportif direktörlüğü görevinde bulunan Ceyhun Kazancı son günlerde sosyal medyada sıklıkla gündeme geliyor.

Şenol Güneş bugün düzenlenen basın toplantısında Ceyhun Kazancı hakkında yaptığı açıklamada "Ceyhun Kazancı bizim kulübümüzde çalışıyor. Başkan seviyor, sayıyor. Ben de yeni tanıştım. Ona söyledim, çok güzel bir öz geçmişin var. Başarılı biri. 'Az konuş, çok çalış, gerisi kolay.' dedim. Benim yapacağım her şeyde bana yardım edecek." ifadelerine yer verdi.

Beşiktaş’ta ilk olarak Genel Müdürlük yapan Kazancı daha sonra Sportif Direktörlük görevine getirildi. Peki kimdir Ceyhun Kazancı kimdir?

Ceyhun Kazancı kimdir?

Ceyhun Kazancı 1979 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 1998 yılında Galatasaray Lisesi'ni bitiren Ceyhun Kazancı Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslarlarası İlişkiler bölümünden mezun oldu.

Eğitim hayatını tamamladıktan sonra birçok farklı şirkette çeşitli pozisyonlarda görev alan Ceyhun Kazancı Beşiktaş’a gelmeden önce Çaykur Rizespor’da Genel Sekreterlik görevi yaptı.

Çaykur Rizespor’da ki görevinden ayrılan Ceyhun Kazancı Beşiktaş Genel Müdürü oldu. Kazancı bu görevden sonra Beşiktaş Sportif Direktörlük görevine getirildi..