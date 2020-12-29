Ceyhan Belediyesi’ndeki rüşveti gölgeleme girişimleri

Seyit Torun, CHP Adana İl Başkanlığı’ndaki toplantıda, meseleyi başından bu yana takip ettiklerini söyledi.



Direneceklermiş



Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın mart ayında hukuksuz bir şekilde görevden alındığını iddia eden Torun, sözlerini şöyle sürdürdü: “Maalesef, ortada bir suç yokken, ortada oluşmuş herhangi bir durum yokken bir şekilde cezaevine alınarak suç uydurulmaya, bir şekilde suç oluşturulmaya çalışılıyor. Hukuksuzluk işlemlerine mutlaka direneceğiz.”



Sütten çıkmış gibi!



Muharrem Erkek de, Ceyhan’da yaşananların, iddialara ve dedikodulara dayalı olduğunu ileri sürerek, “Bu yanlış yoldan lütfen dönün. Bakın, bu dosyadan hiçbir şey çıkmaz. Bu insanları derhal tahliye edin. Tutuklu yargılama niye, ne yapmış bu insanlar. Ortada bir kamu zararı yok, belediyenin kasasından çıkan bir kuruş yok. İhaleye fesat karıştırma yok. Yolsuzluk yok” iddiasında bulundu.