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Kültür - Sanat Ceyda Akcan’ın ilk kitabı için program: Edebiyat dünyasına ‘merhaba’ dedi
Kültür - Sanat

Ceyda Akcan’ın ilk kitabı için program: Edebiyat dünyasına ‘merhaba’ dedi

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Ceyda Akcan’ın ilk kitabı için program: Edebiyat dünyasına ‘merhaba’ dedi

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen “İlk Kitaplar İlk Heyecanlar” programının konuğu, Ben Meydana Koşarken adlı ilk öykü kitabıyla edebiyat dünyasına adım atan Ceyda Akcan oldu.

Kızlarağası Mehmed Ağa Medresesi’nde gerçekleştirilen programda, Ceyda Akcan yazarlık serüvenini, kitabının ortaya çıkış sürecini ve öykülerinin beslendiği kaynakları katılımcılarla paylaştı.

İlk kitabının yayımlanmasının kendisi için büyük bir mutluluk ve heyecan olduğunu ifade eden Akcan, “Uzun zamandır yazdığım öykülerin bir kitapta buluşması hem beni hem de bu yolculuğa yakından tanıklık eden ailemi ve dostlarımı çok mutlu etti, heyecanlandırdı. Benim için bu kitap, uzun yıllar emek ve sabır gerektiren uzun bir yolculuğun ilk durağı. Bu yüzden hem büyük bir sevinç hem de yeni bir başlangıcın heyecanını hissettim.” dedi.

 

Çocukluk yıllarında dinlediği anlatıların yazarlığını derinden etkilediğini belirten Akcan, “Annemin anlattığı peygamber kıssaları, evliya menkıbeleri ve Anadolu efsaneleriyle büyüdüm. Bugün dönüp baktığımda, o sözlü anlatı geleneğinin dilime, hayal gücüme ve kalemime sessizce sızdığını görüyorum.” ifadelerini kullandı.

 

Yazarlık anlayışına da değinen Akcan, kalemin sağlam bir değer zemini üzerinde yükselmesi gerektiğini vurgulayarak, “Yazarken pergelin bir ayağını sağlam bir zemine sabitlemek gerektiğine inanıyorum. Böylece bakışımızı dünyanın farklı yönlerine çevirebilir, farklı hikâyelerin peşine düşebiliriz. Ama ne kadar uzağa gidersek gidelim, dönüp nerede durduğumuzu hatırlayabilir ve hakikatten kopmayız.” diye konuştu.

Program, katılımcıların sorularının cevaplandırılması ve kitapların imzalanmasının ardından sona erdi. TYB İstanbul Şubesi Mahmut Bıyıklı, genç kalemlerin ilk eserlerini okurlarla buluşturan “İlk Kitaplar İlk Heyecanlar” programlarının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirtti.

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