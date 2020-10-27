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Ekonomi Çevreyi korumaya geçen yıl 38,4 milyar lira harcandı
Ekonomi

Çevreyi korumaya geçen yıl 38,4 milyar lira harcandı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 10:24:46 -
Çevreyi korumaya geçen yıl 38,4 milyar lira harcandı

ANKARA (AA) - Türkiye'de, çevre koruma harcamaları 2019'da yıllık bazda yüzde 1,2 artarak 38,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019'a ilişkin çevre koruma harcama istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, çevre koruma harcamaları, bir önceki yıla göre yüzde 1,2 artış göstererek geçen yıl toplam 38,4 milyar lira olarak hesaplandı.

Çevre koruma harcamalarının yüzde 57,8'i mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 34,2'si genel devlet ve hane halkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar ve yüzde 8'i hane halkları tarafından yapıldı.

Bu harcamaların yüzde 46,3'ü atık yönetimi hizmetlerinden, yüzde 37,8'i atık su yönetimi hizmetlerinden, yüzde 4,8'i biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunmasından, yüzde 3,8'i toprak, yer altı ve yüzey sularının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesinden ve yüzde 7,3'ü diğer çevre koruma konularından oluştu.

- Çevre koruma yatırım harcamaları 6,4 milyar lira oldu

Bir önceki yıla göre yüzde 10,5 azalarak toplam 6,4 milyar lira olarak gerçekleşen çevre koruma yatırım harcamalarının yüzde 76,9'u mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 23,1'i ise genel devlet ve hane halkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapıldı.

Atık su yönetimi hizmetleri için 3,3 milyar lira, atık yönetimi hizmetleri için 1,4 milyar lira yatırım harcaması yapılırken diğer konularda 1,7 milyar lira çevre koruma yatırım harcaması gerçekleşti.

Çevre koruma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki oranı 2018 yılında yüzde 1 iken 2019'da yüzde 0,9 olarak belirlendi.

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