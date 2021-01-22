Çevreyi kirleten tesislere 243 milyon lira ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla sanayi tesisleri ve diğer faaliyetlere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bakanlık merkez teşkilatı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince geçen yıl 37 bin 777 çevre denetimi yapıldı.



Denetimler sonucunda, Çevre Kanunu’na aykırı faaliyette bulunan 4 bin 905 tesise toplam 242 milyon 738 bin 912 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca çevre kirliliği oluşturan 300 işletmenin faaliyeti durduruldu.



En fazla cezayı İstanbul aldı



Yapılan denetimler sonucu, Çevre Kanunu’na aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen İstanbul’daki tesislere 59 milyon 216 bin 687 lira idari para cezası uygulandı. Bu rakam ile en fazla ceza kesilen il, İstanbul oldu.



En yüksek ceza kesilen diğer iller arasında ise sırasıyla 38 milyon 451 bin 133 lira ile Ankara’daki tesisler, 10 milyon 283 bin 854 lira ile Tekirdağ, 10 milyon 274 bin 954 lira ile Antalya, 9 milyon 842 bin 258 lira ceza ile Bursa’daki tesisler yer aldı.