  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Çevreyi kirleten tesislere 243 milyon lira ceza
Ekonomi

Çevreyi kirleten tesislere 243 milyon lira ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca geçen yıl yapılan denetimlerde, Çevre Kanunu’na aykırı faaliyette bulunan 4 bin 905 tesise toplam 242 milyon 738 bin 912 lira idari para cezası kesildi, çevre kirliliği oluşturan 300 işletmeye da faaliyeti durdurma cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 10:05:00 -
Çevreyi kirleten tesislere 243 milyon lira ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla sanayi tesisleri ve diğer faaliyetlere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bakanlık merkez teşkilatı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince geçen yıl 37 bin 777 çevre denetimi yapıldı. 

Denetimler sonucunda, Çevre Kanunu’na aykırı faaliyette bulunan 4 bin 905 tesise toplam 242 milyon 738 bin 912 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca çevre kirliliği oluşturan 300 işletmenin faaliyeti durduruldu. 

En fazla cezayı İstanbul aldı

Yapılan denetimler sonucu, Çevre Kanunu’na aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen İstanbul’daki tesislere 59 milyon 216 bin 687 lira idari para cezası uygulandı. Bu rakam ile en fazla ceza kesilen il, İstanbul oldu. 

 En yüksek ceza kesilen diğer iller arasında ise sırasıyla 38 milyon 451 bin 133 lira ile Ankara’daki tesisler, 10 milyon 283 bin 854 lira ile Tekirdağ, 10 milyon 274 bin 954 lira ile Antalya, 9 milyon 842 bin 258 lira ceza ile Bursa’daki tesisler yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AFAD, 5 şiddetindeki depremi duyurdu
Gündem

AFAD, 5 şiddetindeki depremi duyurdu

AFAD, KKTC'nin Gazimağusa kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Ayasofya'da çıplak poz veren ahlaksız mankenden özür mesajı!
Gündem

Ayasofya'da çıplak poz veren ahlaksız mankenden özür mesajı!

Ayasofya'da iki yıl önce verdiği çıplak pozla büyük tepki toplayan ve hakkında soruşturma başlatılan Belçikalı manken Marisa Papen ahlaksızl..
Türkiye ve Rusya arasında dev anlaşma
Ekonomi

Türkiye ve Rusya arasında dev anlaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik hamlelerinden biri olarak gördüğü Türkiye Varlık Fonu, strateji..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay