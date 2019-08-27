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Çevreyi kirleten iş yerleri için "mühür" uyarısı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu:- "Eğer işletmeler inatla atık suyunu dereye, denize, kendi kullandığı plaja veriyorsa artık ceza vermeyle yetinmeyeceğiz. Gidip kapısına mühür vuracağız"- "İçeride şu kadar müşteri varmış, o bizi ilgilendirmeyecek. Büyük zarardan korunmak için az zararı göze alacağız"

27 Ağustos 2019 Salı 19:43
Çevreyi kirleten iş yerleri için "mühür" uyarısı

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, turizm sektörünün sorunlarının başında çevrenin geldiğini belirterek, "Eğer işletmeler inatla atık suyunu dereye, denize, kendi kullandığı plaja veriyorsa artık ceza vermeyle yetinmeyeceğiz. Gidip kapısına mühür vuracağız." dedi.

Vali Karaloğlu, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (AKTOB) Manavgat ilçesinde düzenlenen toplantısında, turizmde tüm zamanların en iyi sezonunu geçirdiklerini söyledi.

Sezon başında 16 milyon turist hedeflediklerini hatırlatan Karaloğlu, 2019 sezonunun 2018'den iyi olacağını, verilerin 16 milyon turist sayısının yakalayacağını gösterdiğini dile getirdi.

Turizm sektörünün çeşitli sorunlar olduğunu, bunların başında çevrenin geldiğini vurgulayan Karaloğlu, "ortak sofra" olarak gördükleri çevreyi kirletmeye kimsenin hakkının bulunmadığını bildirdi.

Çevreyi kirletenleri kentin marka değerine zarar vermemek adına afişe etmediklerini aktaran Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Bundan sonra kimse kusura bakmasın. Bugüne kadar ceza veriyorduk. Bundan sonra böyle yapmayacağız. Geçen hafta arkadaşlara talimat verdim, artık başka tedbirler uygulayacağız. Eğer işletmeler inatla atık suyunu dereye, denize, kendi kullandığı plaja veriyorsa artık ceza vermeyle yetinmeyeceğiz. Gidip kapısına mühür vuracağız. İçeride şu kadar müşteri varmış, o bizi ilgilendirmeyecek. Büyük zarardan korunmak için az zararı göze alacağız."

- Antalya turizmi yüzde 16 büyüdü"

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ise dünyada turizmin yüzde 7 büyüdüğünü, Türkiye'de bu rakamın yılın ilk 7 aylık verilerine göre yüzde 14, Antalya'da yüzde 16 olduğuna dikkati çekti.

Antalya'nın yaz döneminde rakip olarak belirledikleri şehirlerden daha fazla doluluk oranına sahip olduğuna işaret eden Yağcı, şöyle konuştu:

"Antalya ekim ve mart arasında rakip destinasyonlar arasında en düşük talep gören destinasyon görünüyor. Ama nisandan sonra rakip yerler arasında en yüksek doluluk ise Antalya görünüyor. Yazın yaşadığımız başarı trendini mutlaka kış aylarında da yakalamamız lazım. Buna sadece konaklama sektörüyle değil, acenteler ve operatörlerle birlikte yapmamız lazım. Tur operatörlerinin de kış ayları için Türkiye'ye inanması lazım."

Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Boztaş ile çok sayıda turizmci katıldı.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 19:43
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  3. çevre kirliliği
  4. Manavgat
  5. Turizm
  6. Vali Münir Karaloğlu

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