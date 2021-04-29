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Yerel Çevreye rastgele ateş eden şahıs, kendisini vurdu
Yerel

Çevreye rastgele ateş eden şahıs, kendisini vurdu

Muğla'nın Menteşe ilçesi sokakta tüfekle rastgele çevreye ateş eden şahıs ardından kendini kendini vurarak intihar etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 00:00:00 - 2021-04-29 00:02:40
Çevreye rastgele ateş eden şahıs, kendisini vurdu

Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir mermer firmasında çalıştığı öğrenilen Turgut Ş. isimli şahıs, Emirbeyazıt Mahallesi Güven Sokak'ta elindeki tüfekle çevreye rastgele ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyan mahalleli dışarı çıktığında Turgut Ş.'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Muğla Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından şahsın cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Turgut Ş.'nin olaydan kısa bir süre önce sosyal medya hesabından ‘Ya sana, ya kendimi sıkacağım’ şarkısının sözlerini paylaşması dikkat çekti.

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