Çevresindekilere öleceğini söylemişti! Evinde cansız bedeni bulundu
Antalya'da tek başına yaşayan 55 yaşındaki Ömer Keleş, evinde ölü bulundu. Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen Keleş'in, çevresindekilere öleceğini söylediği öğrenildi.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yalnız yaşayan Ömer Keleş'ten bir süredir haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.
55 yaşındaki adamın oturduğu eve gelen ekipler, çilingir yardımıyla eve girdi.
Keleş'i yerde hareketsiz halde gören polisin anonsu üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yanlız yaşayan adamın kalp krizinden öldüğü belirlendi.
Antalya Serbest Bölge'de çalıştığı tespit edilen Ömer Keleş'in, sabah saatlerinde hastaneye gittiği ve çevresindekilere öleceğini söylediği öğrenildi.