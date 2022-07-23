Çevredekiler apar topar koştu! Robotla satranç oyununda kötü son

Moskova’da düzenlenen bir Satranç turnuvasında yaşanan olayda, robot satranççı karşısında rakip olan çocuğun parmağını ezdi. Satranç oynaması için geliştirilen robotik kol hamle yaptığı sırada beklemeyip oynamaya devam eden çocuğun parmağını ezdi. O anlar kameralara yansıdı.

Parmağı bir süre robotun altında kalan 7 yaşındaki çocuk, izleyicilerin ve görevlilerin yardımıyla kurtarıldı. Çocuğun parmağının kırıldığı ve alçıya alındıktan sonra turnuvayı tamamladığı öğrenildi.

Moskova Satranç Federasyonu Başkanı Sergey Lazarev olaydan sonra yaptığı açıklamada, "Çocuk bir hamle yaptı ve karşı hamle yapması için robotu beklemesi gerekiyordu. Ancak acele etti ve robot parmağını yakaladı” dedi.