Çevrecilerden başkan adaylarına anlamlı deklarasyon

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Tabiat Platformu 31 Mart’ta gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesinde, “Nasıl bir yerel yönetim istiyoruz?” başlıklı bir deklarasyon yayınladı.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler yaklaşırken, programlarını açıklayarak yarışa girecek tüm siyasi partileri ve adaylarının, doğaya karşı işlenen suçların parçası olmamaya ve bu suçlara karşı çıkmaya çağıran Ayvalık Tabiat Platformu’nun deklarasyonunda; “Doğal, kültürel ve tarihi dokusuyla Kuzey Ege’nin incisi olan Ayvalık ve çevresinin; rant aracı haline getirilmesini, kentsel dönüşüm adı altında yağmalanıp betonlaşmasını, havamızın, suyumuzun, toprağımızın metalaştırılıp, ticarileştirilmesini istemiyoruz.” İfadeleri yer aldı.

Deklarasyonda; “Ayvalık’ı yönetmek için seçim yarışına giren adayların, bu taleplerimizi görev bilmelerini istiyoruz. Seçim sürecinde verilen sözlerin geçici değil kalıcı olması, hizmet süresi içerisinde bunların hatırlanarak uygulanması için de bu deklarasyonun adaylar tarafından kabul edilip, imzalanmasını talep ediyoruz” denildi.