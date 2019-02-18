0553 313 94 23

Çevrecilerden başkan adaylarına anlamlı deklarasyon

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Tabiat Platformu 31 Mart’ta gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesinde, “Nasıl bir yerel yönetim istiyoruz?” başlıklı bir deklarasyon yayınladı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 16:07
Çevrecilerden başkan adaylarına anlamlı deklarasyon

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Tabiat Platformu 31 Mart’ta gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesinde, “Nasıl bir yerel yönetim istiyoruz?” başlıklı bir deklarasyon yayınladı.


31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler yaklaşırken, programlarını açıklayarak yarışa girecek tüm siyasi partileri ve adaylarının, doğaya karşı işlenen suçların parçası olmamaya ve bu suçlara karşı çıkmaya çağıran Ayvalık Tabiat Platformu’nun deklarasyonunda; “Doğal, kültürel ve tarihi dokusuyla Kuzey Ege’nin incisi olan Ayvalık ve çevresinin; rant aracı haline getirilmesini, kentsel dönüşüm adı altında yağmalanıp betonlaşmasını, havamızın, suyumuzun, toprağımızın metalaştırılıp, ticarileştirilmesini istemiyoruz.” İfadeleri yer aldı.


Deklarasyonda; “Ayvalık’ı yönetmek için seçim yarışına giren adayların, bu taleplerimizi görev bilmelerini istiyoruz. Seçim sürecinde verilen sözlerin geçici değil kalıcı olması, hizmet süresi içerisinde bunların hatırlanarak uygulanması için de bu deklarasyonun adaylar tarafından kabul edilip, imzalanmasını talep ediyoruz” denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 16:07
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndanPolat’a ziyaret
    1. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan..
    2. Şanlıurfa’da gençlik korosu ilk..
    3. Döviz kurları
    4. Dünyanın ilk kedi muhtarı Mersin’den..
    5. Avustralya, siber saldırıda dış..
    6. Taciz iddiasına polisten görüntülü yanıt
    7. İP'li Başkan yardımcısı ve 70 kişi..
    8. Vali Karaloğlu: "Antalya, rüştünü..
    9. Emekli öğretmen kitabını tanıttı
    10. Hindistan'daki domuz gribi salgını
    11. Başkan Kocadon ;“Mustafa Saruhan..
    12. Suudi Arabistan, kalaşnikof üretecek
    13. Başkan Erdoğan Isparta'da konuşuyor
    14. Trafo patladı
    15. ‘Hayalet konteyner’ operasyonunda 4..
    16. Polonya rest çekti! Toplantı iptal oldu
    17. Nero Endüstri'nin başarı karnesi
    18. Yöresel lezzetler Kahramanmaraş’ta..
    19. Reel ve Finans sektörü Malatya’da..
    20. Sivas’ta muhtarlar toplantısı yapıldı
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!