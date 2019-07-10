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Çevreci Komşu Kartla yaklaşık 40 milyon litre su tasarrufu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, nitelikli evsel atıklarla birlikte e-atıkların ve bitkisel atık yağların lira karşılığı puana dönüştüğü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart sayesinde 480 bin 821 metrekare orman alanını korunduğunu belirtirken 90 bin 508 ağacın da kesilmekten kurtulduğunu söyledi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:26
Çevreci Komşu Kartla yaklaşık 40 milyon litre su tasarrufu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, nitelikli evsel atıklarla birlikte e-atıkların ve bitkisel atık yağların lira karşılığı puana dönüştüğü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart sayesinde 480 bin 821 metrekare orman alanını korunduğunu belirtirken 90 bin 508 ağacın da kesilmekten kurtulduğunu söyledi.


Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin evlerde, yani kaynağında ayrıştırılan kağıt, metal, cam ve plastik gibi nitelikli atıklarla birlikte elektrikli -elektronik atıklar ve bitkisel atık yağların lira karşılığı puana dönüştüğü Çevreci Komşu Kart projesi başarıyla devam ediyor. Projenin Nisan 2016’da pilot çalışma olarak başladığını ve 11 ay gibi kısa sürede Muratpaşa’nın genelinde uygulanmaya başladığını belirten Başkan Uysal, 31 Haziran itibarıyla 11 milyon 269 bin 396 kilogram nitelikli atığın evlerden toplandığını söyledi. Toplanan bu atık karşılığında Çevreci Komşu Kartlara 3 milyon 523 bin 363 lira değerinde kredi puanın yüklendiğine dikkat çeken Başkan Uysal,“Bu yılın 6 aylık döneminde ise bin 64 parça elektrikli ve elektronik atığı da Çevreci Komşu Kart üzerinden topladık. Toplanan bu atıklar karşılığında kartla 4 bin 328 lira karşılığı puan yüklendi” diye konuştu.



39 milyon litre su tasarrufu


Proje kapsamında Muratpaşa’da 90 bin 557 haneye kartlarını dağıtıldığını ve Çevreci Komşu Kart çalışmasının 31 bin 227 aktif katılımcısı bulunduğunu belirten Başkan Uysal, “Çevreci Komşu Kart, nitelikli atıkların geri dönüşümünün 360 derece olarak kurgulandığı bir sistem. Projeyle hem komşularımız marketlerde, fırınlarda ve sinema salonlarında kullanabilecekleri puan kazanıyor hem nitelikli atıklar en az kayıpla ekonomiye kazandırılıyor hem de çevre değerleri korunuyor” dedi.


Başkan Uysal, 3 yılı aşkın süredir uygulanan projeyle 480 bin 821 metrekare orman alanını korunarak 90 bin 508 ağacın da kesilmekten kurtulduğunu söyledi. Ayrıca 103 bin 233 litre benzin, 63 milyon 904 bin 946 kilovat elektrik tasarrufu sağlanırken 39 milyon 929 bin 800 litre su tasarrufu yapıldığını belirten Uysal, ne kadar çok geri dönüşüm sağlarsak o kadar az enerji ihtiyacının olacağını belirtti. Uysal, “Bir pet şişenin en baştan üretilmesine gerek kalmadığı için, onu yeniden kullanılabilir hale getirmek çok daha az enerji harcamayı gerektirecektir. Bu da temiz bir çevrenin yanı sıra doğal kaynakların tüketimini de önemli ölçüde kontrol altına almayı sağlıyor” ifadelerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:26
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