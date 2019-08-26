Çevre yolunda feci kaza: 1 ölü

Eskişehir’de, çevreyolu üzerinde karşıdan karşıya geçmek isterken kamyon çarpması sonucu metrelerce sürüklenen 82 yaşındaki adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre; kaza Gündoğdu Mahallesi Eskişehir-Bursa karayolu üzerinde meydana geldi. Öğle saat 13.00 sıralarında Namık Karataş (82) karşıdan karşıya geçmek üzere çevreyolu kenarında geldi. İddialara göre, yaşlı adam elindeki baston yardımıyla karşıdan karşıya geçmek üzere adım attığı esnada, Tahir M. idaresindeki 16 BCP 76 plakalı kamyonun önüne çıktı. Kamyon sürücüsü Karataş’a çarpmamak için fren yapsa da yaşlı adama çarpmaktan kurtulamadı. Kazanın etkisiyle yaşlı adam yaklaşık 30 metre sürüklendi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kalbi duran Karataş’a olay yerinde dakikalarca müdahale etse de hayata döndüremedi. Ayrıca polis ekipleri, kazaya karışan Tahir M.’yi ise ifadesini almak üzere emniyete götürdü.