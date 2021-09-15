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Kadın - Aile 'Çevre ve su' bilinçlendirme tırı Niğde'de
Kadın - Aile

'Çevre ve su' bilinçlendirme tırı Niğde'de

Su Elçileri Derneğince çevre ve su konularında bilinçlendirme yapılması amacıyla oluşturulan mobil tır, Niğde'ye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 16:54:00 -
'Çevre ve su' bilinçlendirme tırı Niğde'de

Su Elçileri Derneğince çevre ve su konularında bilinçlendirme yapılması amacıyla oluşturulan mobil tır, Niğde'ye ulaştı.
Su Elçileri Derneği Genel Başkanı Özgür Aydıncak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de illeri gezerek çocuklara suyu kirletmeden kullanmaları gerektiğini anlatamaya çalıştıklarını söyledi.
Suyun bütün toplumlarda olduğu gibi Türkiye için de çok kıymetli olduğuna dikkati çeken Aydıncak, "Su kaynaklarımıza en iyi şekilde bakmamız ve korumamız gerekiyor. Çocuklara da bu bilinci aşılamamız çok önemli. Şimdiye kadar yetişkinlere anlatmaya çalışıyorduk ama yetişkinlerden ne yazık ki çocuklardan aldığımız verimi alamıyoruz. Çocuklar yetişkinlerden daha çok suya sahip çıkmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.
İklim değişikliğinden Türkiye'nin de etkileneceğine işaret eden Aydıncak, kar yükünün yavaş yavaş azaldığını ve 2100'ün sonlarına doğru deniz seviyesinin yaklaşık 2 metre yükseleceğini öne sürdü.

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