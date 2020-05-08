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Aktüel

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 15:10:22 -
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 22-29 Nisan 2020 tarihlerinde tercihleri alınan KPSS-2020/6 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

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