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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ‘Sır Baraj Gölü’ açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kahramanmaraş Sır Baraj Gölü’ndeki renk değişimi ile ilgili gölden numune alındığını ve inceleneceğini bildirdi.

2020-04-18 21:13:29 -
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ‘Sır Baraj Gölü’ açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kahramanmaraş Sır Baraj Gölü’ndeki renk değişimi ile ilgili gölden numune alındığını ve inceleneceğini bildirdi.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kahramanmaraş Sır Baraj Gölü’ndeki renk değişimi ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kahramanmaraş Sır Baraj Gölü’ndeki renk değişimi ile ilgili olarak yapılan ilk incelemede baraja su girişi sağlayan 3 derenin açık renkli ve temiz görünümlü aktığı tespit edilmiştir. Gölden numuneler alınmış olup inceleme sonucuna göre gerekli idari süreç başlatılacaktır” ifadelerini kullandı.

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