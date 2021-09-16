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Ekonomi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 25 ildeki 235 arsayı satışa çıkarıyor
Ekonomi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 25 ildeki 235 arsayı satışa çıkarıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Ankara, İstanbul ve İzmir’in de arasında bulunduğu 25 ilin bazı ilçelerinde atıl durumda bulunan arsalar, yarın düzenlenecek açık artırma ile satışa sunulacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 18:05:00 -
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 25 ildeki 235 arsayı satışa çıkarıyor

Müzayede sonucunda tekliflerin Bakanlıkça değerlendirilmesinin ardından arsaları satın alacak gerçek veya tüzel kişiler belirlenecek. Arsaların çoğunluğunu “konut” alanları oluştururken, İstanbul Şile’deki 4 günübirlik turizm tesis ve park alanı, Nevşehir Kozaklı’daki 24 turizm tesis alanı, Şırnak Cizre’deki bir akaryakıt ve bakım istasyon arsası ile Şanlıurfa Eyyübiye’deki bir oto galericiler alanı dikkati çekiyor.

Arsa gelirleri kentsel dönüşüme

Bakanlık, yapılacak müzayede ile atıl durumdaki ticaret ve sanayi arsalarını yatırımcılara sunarak, kentlerin yatırım ve istihdamının geliştirilmesine katkıda bulunacak. Ayrıca tüm arsalardan elde edilecek kazanç, kentsel dönüşüm hesabına aktarılarak, riskli binaların tasfiyesi ve olası afet durumlarında kullanılacak. Müzayede, yarın saat 10.30’da, Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir’de Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Konferans Salonu ile internet üzerinden “www.emlakmuzayede.com.tr” adresinden yapılacak.

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