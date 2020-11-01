Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2 yeni birim kuruyor

Resul Ekrem Şahan Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayladığı 2021 Cumhurbaşkanlığı yıllık planına göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, eylül 2020 sonu itibariyle Ulusal Adres Veri Tabanı’na kayıtlı 39.1 milyon adet konut, yazlık ve lojmanın değer artışı ile azalışını takip etmek; adil bir vergi sistemini yerleştirmek için 2 yeni birimi devreye sokacak.

Vergide adalet pekiştirilecek



Bakanlık, gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım satım değerinin belirlenmesi için Toplu Değerleme Sistemi’ni kuracak. Böylece vergide adaletin pekiştirilmesi sağlanacak. Sistemin tasarımı ve uygulanmasına ilişkin düzenlemeler ile gerekli altyapı bakanlık tarafından oluşturulacak.



Fiyat kaydı yapılacak



Bakanlık ayrıca Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemine entegre bir Gayrimenkul Değer Bilgi Sistemi kuracak. Taşınmazların değerlerine yönelik veriler mülkiyet bilgileriyle birlikte tutulacak. Sistem sayesinde tapu işlemlerinde gerçekleşen fiyatların kaydedilecek, kamu yatırımları ve düzenlemeleri sonucu ortaya çıkan değer artışlarının görülecek, taşınmaz değer haritalarının oluşturulacak.



Mevzuat taramaları yapılacak



Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın gayrimenkuller üzerinden alınan vergileri kaydedildi. Buna göre kişilere ait gayrimenkullerden alınan vergilerin ülke düzeyinde tasarrufun teşviki ve kaynakların üretken alanlara yönlendirilmesi kapsamında gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesi için konuya ilişkin ilgili mevzuat taramaları yapılarak bu yöndeki düzenlemeler gözden geçirilecek.



Tek koordinat uygulaması



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ayrıca tüm Türkiye’de tek koordinat sistemine geçecek. Buna göre 22.3 milyon parselin güncelleme işlemlerinin sonuçlandırılmasıyla birlikte ülke genelinde toplam 58 milyon parselin tek koordinat sistemine geçilmesi sağlanarak Kadastro Modernizasyon Projesi tamamlanacak.