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Aktüel Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Terör örgütünün ilimize verdiği zararları en hızlı şekilde gidermeye gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda çukur eylemleri esnasında Sur'umuza, o tarihi, kültürel değerlere verilen zararları büyük ölçüde bitirdik, yenil
Aktüel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Terör örgütünün ilimize verdiği zararları en hızlı şekilde gidermeye gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda çukur eylemleri esnasında Sur'umuza, o tarihi, kültürel değerlere verilen zararları büyük ölçüde bitirdik, yenil

Yeniakit Publisher
2020-09-19 15:55:05 -
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Terör örgütünün ilimize verdiği zararları en hızlı şekilde gidermeye gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda çukur eylemleri esnasında Sur'umuza, o tarihi, kültürel değerlere verilen zararları büyük ölçüde bitirdik, yenil
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