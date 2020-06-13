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Aktüel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'de incelemelerde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-06-13 21:47:53 -
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'de incelemelerde bulundu

RİZE (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'de kentsel dönüşüm çalışmaları yürütülen alanlarda incelemelerde bulundu.

Kurum, Hemşin ilçesinde yüzde 50'si tamamlanan kentsel dönüşüm bölgesini ve örnek yerel mimari evleri inceledi.

Daha sonra Güneysu ilçesine gelen Kurum, haftaya ihalesi yapılacak Millet Bahçesi'nin kurulacağı alanda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Rize merkezde incelemelerini sürdüren Kurum, Rize Sahil Parkı'ndaki bisiklet yolunda AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ile bisiklete bindi.

Kentsel dönüşüm alanında iş yerleri bulunan esnafla bir süre sohbet eden Kurum, daha sonra makamlarında ziyaret ettiği Vali Kemal Çeber ve Belediye Başkanı Rahmi Metin'den brifing aldı.

Kurum, belediye binası önünde kendisine sarılan ve şimdiye kadar hiç bisikletleri olmadığını ifade eden iki çocuğa bisiklet hediye etti.

Deniz Caddesi'ndeki esnafa kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi veren Kurum, mağduriyet yaşamayacakları sözünü verdi.

Kurum, AK Parti Rize İl Başkanlığını da ziyaret ederek, İl Başkanı İshak Alim ve belediye başkanları ile basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

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