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Aktüel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Marmara'da gemi ve tesislerin denetlenmesi) Burada (Kocaeli) belediyemiz eliyle denetimimizi yürütüyoruz. Gemilerimizin bıraktığı atıklardan sintinelere yine adalardaki kirliliklere bölgedeki tesislerin hem hava h

Yeniakit Publisher
2020-06-26 15:24:07 -
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Marmara'da gemi ve tesislerin denetlenmesi) Burada (Kocaeli) belediyemiz eliyle denetimimizi yürütüyoruz. Gemilerimizin bıraktığı atıklardan sintinelere yine adalardaki kirliliklere bölgedeki tesislerin hem hava h
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