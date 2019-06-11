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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “İmar barışı sürecinde artık son 4 güne girdik”

Eyüpsultan’da vatandaşlarla bir araya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,“İmar barışı sürecinde artık son 4 güne girdik.

11 Haziran 2019 Salı 15:38
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “İmar barışı sürecinde artık son 4 güne girdik”

Eyüpsultan’da vatandaşlarla bir araya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,“İmar barışı sürecinde artık son 4 güne girdik. 15 Haziranda imar barışı başvuru sürecimiz tamamlanıyor. Ödemelerimiz de 30 Haziran sürecinde tamamlanmış olacak. Bugüne kadar imar barışından yaklaşık 10 milyon vatandaşımız faydalandı. 19 milyarın üzerinde bir bedeli yatırdılar" dedi.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Eyüpsultan’da vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Kurum’aEyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’de eşlik etti.Vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinleyen Kurum, imar barışı ve kentsel dönüşüm hakkında bilgiler verdi.



“Bugüne kadar imar barışından yaklaşık 10 milyon vatandaşımız faydalandı”


İmar barışında son 4 güne girildiğini söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “ İmar barışı sürecinde artık son 4 güne girdik.15 Haziranda imar barışı başvuru sürecimiz tamamlanıyor. Ödemelerimiz de 30 Haziran sürecinde tamamlanmış olacak. Bugüne kadar imar barışından yaklaşık 10 milyon vatandaşımızfaydalandı. 19 milyarın üzerinde bir bedeli yatırdılar. Tabi imar barışı ile birlikte vatandaşımızın mülkiyet sorunlarını elektrik, doğalgaz, su alabilmelerineilişkin sorunlarını çözmek amacıyla bu sürecini hep beraber işlettik.Gelinen süreçte 10 milyon vatandaşımızın bu problemlerini çözme sürecine hep birlikte gitme sürecine gitmiş olduk. Artık son 4 günde de vatandaşımız yine yoğun bir şekilde bu başvurularını gerçekleştiriyorlar.Bu başvuruların bitmesine müteakip de artık ikinci aşamada da mülkiyetlerine geçerek problemlerini de çözmüş olacağız. Tabi imar barışının bir başka olumlu etkisi de şu olacak. Bugün Eyüpsultan Belediyemizde vatandaşımızınhazine mülkiyetine ait yerlerde yıllarca yaşadığı ancak mülkiyete konu olmadığı alanlara ilişkinde kentsel dönüşüm sürecinde kendilerinin bir mülkiyeti olmuş olacak. Bu mülkiyet dahilinde de kentsel dönüşüm projelerine girmiş olacak” diye konuştu.


“Türkiye’de2 bininin üzerinde kaçak yapımız var”


“Türkiye’de2 bininin üzerinde kaçak yapımız var” diyen Bakan Kurum, “İmar barışı31 Aralık 2017 tarihine kadaryapılmış yapılarımızı ilgilendiriyor.Diğer taraftan datüm Türkiye geleninde yaylalarımızda, köylerimizde yine sit alanlarımızda yapılan kaçak yapılarında takibini yapıyoruz.Rize’de ki kaçak yapıların 21adet kaçak yapını yıkımını gerçekleştiriyoruz. Tebligatların uzun sürmesisebebiyleyıkım bugüne ertelendi. Bugün de başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Kaçak yapılara ilişkin Türkiye’de yapmış olduğumuz tespitlerde 2 bininin üzerinde kaçak yapımız var.bu kaçak yapıların tespitini yaptık. Süreç içerisinde de yıkımlarını gerçekleştireceğiz. Doğal güzelliklerimizin de harap edilmesine Müsaade etmeyeceğiz. Onlar bize bir emanet. O emanetleri de en iyi şekilde gelecek nesillere aktarmak istiyoruz” dedi.


“300 bin konutun yüzde 10’ubakanlık olarak kalanını da özel sektör eliylegerçekleştireceğiz”


Kentsel dönüşümün bir kısmını özel sektörle birlikte gerçekleşeceğini söyleyen Bakan Kurum, “ Hedefimiz her yıl 300 bin konutundönüşümünü gerçekleştirmek. Aynı anda 50 bin konutun dönüşümünü deyakın bir zamanda başlatıp acil öncelikli dediğimiz alanlarındönüşümünü de hızlı bir şekilde gerçekleştirmiş olacağız. 300 bin konutun yüzde 10’u bakanlık olarak kalanını da özel sektör eliylegerçekleştireceğiz.Özel sektöre de yüzde 50’e kadar faiz vermek suretiylekentsel dönüşüm projelerinigerçekleştiriyor olacağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 15:38
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