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Aktüel Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Giresun'daki sel) Akkaya Deresi güzergahı üzerinde 24 tane yapı tespiti yaptık, bu yapıları hızlı bir şekilde kaldıracağız."
Aktüel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Giresun'daki sel) Akkaya Deresi güzergahı üzerinde 24 tane yapı tespiti yaptık, bu yapıları hızlı bir şekilde kaldıracağız."

Yeniakit Publisher
2020-08-24 17:26:56 -
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Giresun'daki sel) Akkaya Deresi güzergahı üzerinde 24 tane yapı tespiti yaptık, bu yapıları hızlı bir şekilde kaldıracağız."
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