Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan depremzedeler için yapılan konutlara ilişkin açıklama:

MALATYA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 24 Ocak'taki Sivrici merkezli depremde evleri zarar görenler için Malatya'nın Pütürge ilçesinde yapılan konutların ekim ayı içerisinde tesliminin yapılacağını bildirdi.

Kentteki programları kapsamında ilk olarak Doğanyol ilçesinde temaslarda bulunan Kurum, daha sonra Pütürge ilçesindeki depremzedeler için yapılan konutların inşaat alanında inceleme gerçekleştirdi.

İnceleme sonrası gazetecilere açıklama yapan Bakan Kurum, 24 Ocak'ta Sivrice merkezli yaşanan depremden en çok etkilenen bölgelerden birinin de Malatya olduğunu dile getirdi. Deprem nedeniyle Malatya merkezle beraber bazı ilçe ve köylerde de hasar oluştuğunu hatırlatan Kurum, depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla tüm bakanlıklarla harekete geçtiklerini ifade etti.

Malatya'nın Türkiye ve bölge için de çok önemli bir il olduğuna işaret eden Kurum, şöyle konuştu:

"Buradan yetişen devlet adamları, ülkemize çok ciddi hizmetler etmişlerdir. Bizim de buraya bir vefa borcumuz var. Bu yüzden depremden hemen sonra bir yandan hasar tespitleri yapıldı bir yandan da yeni kalıcı konutların yapımına başladık. Bu çerçevede 322 adet binanın yıkımını gerçekleştirdik ve toplamda 6 bin bağımsız bölümü Malatya'da, 18 bin 500'ü de Elazığ'da olmak üzere 25 bin konutluk bir kentsel dönüşümü ve deprem dönüşüm projesi başlattık."

Kurum, Pütürge'de yerel mimariye uygun yapılan konutların yüzde 70 bitme aşamasına geldiğini aktararak "İnşallah ekim ayı içerisinde Pütürge merkezdeki konutların teslimlerini yapıyor olacağız." dedi.

- "Altyapı sorunlarını kökten çözmüş olacağız"

Bakan Kurum, köylerde hem kırsal kalkınma kapsamında hem de vatandaşlara ev yapımı çerçevesinde tek katlı evlerin yapımının da devam ettiğini anlattı. Bu kapsamda Malatya merkezde ve köylerinde 1400 bağımsız bölümden oluşan projelerin olduğunu dile getiren Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"687 tane de ahırımız söz konusu. Vatandaşların talebi doğrultusunda ahırlarımızı da yapıyoruz. Köy konutlarımızın yapım sürecini de başlatmış bulunuyoruz. Belediyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda da 521 milyon lira değerinde altyapı çalışması yürütüyoruz Malatya'da. Belediyelerimize yine altyapıların iyileştirilmesi için 26 milyon lira hibe gerçekleştirdik. Yine Malatya Büyükşehir Belediyemizle birlikte 341 milyon lira değerinde İller Bankası Genel Müdürlüğümüz altyapı projesi gerçekleştiriyor. Bu projelerin finansmanını temin ettik. Böylelikle hem Malatya merkezin hem de ilçelerdeki altyapı sorunlarını kökten çözmüş olacağız."

Kentteki millet bahçeleri projelerine de değinen Kurum, depremle ilgili de "Hakikaten deprem bölgesinde, depremle yaşamayı öğrenmek zorundayız. Bin yıldır bu topraklarda deprem meydana geliyor. Biz de depreme hazır hale gelebilmek için gerekli adımları atacağız. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak suretiyle şehirlerimizi ihya etmiş olacağız." diye konuştu.

- "24 bin 500 konutun 10 bini yıl sonuna kadar teslim edilecek"

Bakan Kurum, Elazığ ve Malatya'daki deprem konutlarının ne zaman teslim edileceği yönündeki bir soruya da şöyle yanıt verdi:

"Elazığ'da bu yıl sonuna kadar 8 bin konutu tamamlıyoruz. Malatya'da da 2 bine yakın konut yıl sonu itibariyle teslim edilmiş olacak. Kalan konutlarımızın 4 bini Malatya'da, 10 bini de Elazığ'da. Bunlar da önümüzdeki yılın 6. ayına kadar bitecek. Yani toplamda 24 bin 500 konutun 10 binini yıl sonuna kadar teslim ediyor olacağız. Etaplar halinde de en geç mayıs-haziran ayına kadar 24 bin 500 konut, Elazığ ve Malatya'da tamamlanıp vatandaşlarımıza teslim edilmiş olacak."