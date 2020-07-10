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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Yeşil Vadi-Obaköy Projesi'ni inceledi

Yeniakit Publisher
2020-07-10 13:37:10 -
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Yeşil Vadi-Obaköy Projesi'ni inceledi

KIRIKKALE (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kırıkkale'de yapımı devam eden Yeşil Vadi-Obaköy Projesi'ni inceledi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Kırıkkale'ye gelen Bakan Kurum, Yeşil Vadi-Obaköy Projesi'nin devam ettiği alanda il protokolü tarafından karşılandı.

Kurum, diğer yetkililerle bindiği golf arabasını sürerek, alanı gezdi.

Kurum, daha sonra Kırıkkale Valiliğinde Vali Yunus Sezer'i ziyaret etti, Şeref Defteri'ni imzaladı.

Bakan Kurum, İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Toplantı, basına kapalı yapıldı.

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