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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Kırklareli’nde

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Hem Tekirdağ bölgesinde hem de Kırklareli bölgesinde Ergene ve Çorlu nehirlerinin kirlenmesinden kaynaklı o çevre kirliliğinden kaynaklı büyük bir çevre projesi başlattık.

16 Mart 2019 Cumartesi 19:36
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Kırklareli’nde

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Hem Tekirdağ bölgesinde hem de Kırklareli bölgesinde Ergene ve Çorlu nehirlerinin kirlenmesinden kaynaklı o çevre kirliliğinden kaynaklı büyük bir çevre projesi başlattık. Hem Tekirdağ’ımızda hem de Kırklareli’mizde sona geldik. Ergene Nehri’nin kirliliğini azaltmak ve o kirliliği yok etmek suretiyle bir çevre projemiz var. Bu projemizin içinde atık su arıtma tesisleri ve bu tesislerin bertarafı söz konusu. Bu projemizde kararlı bir şekilde devam ediyor" dedi.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kırklareli’ ne geldi. Kırklareli Valisi Osman Bilgin’i makamında ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum daha sonra Kırklareli Valiliği Atatürk Toplantı Salonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.


Bakan Kurum, Valilik girişinde yaptığı basın açıklamasında Kırklareli’ne Millet Bahçesi kazandırılacağını belirterek, “Biliyorsunuz 81 ilimize Millet Bahçeleri projelerimiz var. Millet Bahçesi projesi çerçevesinde Kırklareli’mizde bir tane Millet Bahçesi kazandırıyoruz. Kırklareli’nde İstasyon caddesi diye bildiğimiz Festival alnında yaklaşık 45 bin metrekare alanda bir Millet Bahçesi yapıyoruz. Yapımını Tapu Konut Dairesi Başkanlığımız yapacak. İçinde yürüme yolları, bisiklet yolları, Millet kıraathanesinin olduğu ve Kırklareli’ne bölgeye hizmet edecek çok önemli Millet Bahçesini Kırklareli’ne yapıp inşallah 2019 yılı içerisinde teslim etmeyi planlıyoruz. Kırklareli’mize hayırlı uğurlu olsun” dedi.



“Türkiye’ye ve Dünya’ya örnek bir projeyi Kırklareli’nde gerçekleştireceğiz”


Yayla ve Kocahıdır mahallelerinde yaşayan Roman vatandaşların yaşam şartlarının zor, sıkıntılı olduğunu dile getiren Bakan Kurum, “Yaklaşık Kırklareli’nde 5 binRoman vatandaşımız yaşıyor. Roman vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde yine aynı onların kültürünü yaşayacakları, aynı örf adetlerini yaşayacakları yeni yaşam alanları inşa edeceğiz. Kırklareli’ne Roman vatandaşlarımıza yakışır içinde okulların olduğu ve onların bütün kültürünü yaşatacağı tiyatroların olduğu, kültür merkezinin olduğu Türkiye’ye ve dünyaya örnek bir projeyi Kırklareli’nde gerçekleştirmek istiyoruz” ifadelerini kulandı.



"13 adet tesis yaptık"


Kırklareli nüfusunun yüzde 95’ine de atık su arıtma hizmeti verdiğini söyleyen Bakan Kurum, “Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak tüm şehirlerdeki alt yapı sorunlarını, üst yapı sorunlarını çözüp Millet Bahçeleri ile yaşam kalitesini yükseltecek birçok proje geliştiriyoruz. Aynı projelere baktığınız tüm Türkiye çapında biz 2023 yılımıza geldiğimizde düzenli depolama anlamında hem de atık su arıtma tesisi anlamında nüfusumuzun tamamına hizmet vermek sureti ile tesisleri yapmak istiyoruz. Kırklareli’nde 2002 yılında ne düzenli depolama alanı vardı nede atık su arıtma tesisi vardı. Bugün baktığınızda yaklaşık 300 bin nüfusa biz düzenli depolama hizmeti veriyoruz ve Kırklareli nüfusunun yüzde 95’ine de atık su arıtma hizmeti veriyoruz. 13 adet tesis yaptık. Bu yapmış olduğumuz 13 tesiste çevremizi, doğamızı korumak sureti ile o atık su tesisleri ile gelecek nesillere bırakacağımız çok daha şehirler, ilçeler yapma projesi ile bu projelerimizi bitirdik ve kullanıma açtık. Kalan yüzde 5’lik Kısımında hızlı bir şekilde yapmak sureti ile çevreye ilişkin projelerimizi tamamlayacağız” şeklinde konuştu.



“Bu projemizde kararlı bir şekilde devam ediyor”


Bakan Kurum, “Hem Tekirdağ bölgesinde hem de Kırklareli bölgesinde Ergene ve Çorlu nehirlerinin kirlenmesinden kaynaklı o çevre kirliliğinden kaynaklı büyük bir çevre projesi başlattık. Hem Tekirdağ’ımızda hem de Kırklareli’mizde sona geldik. Ergene Nehri’nin kirliliğini azaltmak ve o kirliliği yok etmek suretiyle bir çevre projemiz var. Bu projemizin içinde atık su arıtma tesisleri ve bu tesislerin bertarafı söz konusu. Bu projemizde kararlı bir şekilde devam ediyor” diye konuştu.



“460 TL taksitle ve 240 ay vade ile ev sahibi oluyoruz”


460 TL taksitle alt gelirli vatandaşların ev sahibi olduğunu belirten Bakan Kurum, “Tüm Türkiye’de yapmış olduğumuz 50 bin konutluk sosyal projenin yaklaşık 250 adeti de Kırklareli ilinde bulunuyor. 460 TL taksitle vatandaşlarımız ev sahibi yapıyoruz ve 240 aya varan vadeler var. Bu projede hem Kırklareli ilimiz için hem de bu ilimizde yaşayan alt gelirli vatandaşlarımız için çok önemli bir proje. Bu projenin de hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.


Gerçekleşen basın açıklamasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Festival alanında incelemelerde bulundu.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 19:36
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